Pewna wygrana PSG w cieniu kontuzji Mbappe. Marsylia bez szans na Parc des Princes [WIDEO]

fot. Imago/Gerritxvan Keulen Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain ograło Marsylię aż 4-0

Autorami trafień byli Goncalo Ramos, Achraf Hakimi i Randal Kolo Muani

W pierwszej połowie boisko z urazem opuścił Kylian Mbappe

Paryżanie nie dali szans rywalowi

Paris Saint-Germain podejmowało w niedzielę na Parc des Princes Marsylię w hicie ligi francuskiej. Faworyt tej rywalizacji mógł być tylko jeden. Gospodarze od samego początku narzucili wysokie tempo, a na prowadzenie wyszli już w ósmej minucie. Fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Achraf Hakimi.

𝐇𝐀𝐊𝐈𝐌𝐈!😳 Kapitalne uderzenie z rzutu wolnego!🎯 PSG prowadzi 1:0 w Le Classique!🔥



W międzyczasie kibice obawiali się o zdrowie Kyliana Mbappe, który po kontakcie z rywalem znalazł się poza murawą. Lekarze próbowali przywrócić go do zdrowia, on sam nawet wszedł jeszcze na kilka minut na boisko, lecz nie był w stanie kontynuować gry. Luis Enrique posłał za niego Goncalo Ramosa.

Paryżanie nie przejęli się utratą gwiazdy i ruszyli do kolejnych ataków. Jeszcze przed przerwą udało się podwyższyć prowadzenie. Piłkę do pustej bramki dobił Randal Kolo Muani, trafiając po raz pierwszy w nowych barwach.

Po zmianie stron Marsylia nie była w stanie wrócić do gry. To paryżanie wciąż dominowali, tworząc kolejne okazje. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Ousmane Dembele wrzucił na głowę Goncalo Ramosa, który wykorzystał swoją szansę. Jeszcze przed końcem Portugalczyk dołożył drugiego gola, ustalając wynik na 4-0 dla gospodarzy.