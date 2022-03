Pressfocus Na zdjęciu: Peter Bosz

Olympique Lyon latem prawdopodobnie będzie rozglądał się za nowym trenerem, a jedną z opcji ma być Niko Kovac. Takie informacje podaje Footmercato.net. Chorwacki szkoleniowiec od kilku miesięcy pozostaje bez pracy i nie zamierza przed początkiem lata wracać do trenowania.

Władze Lyonu nie są zadowolone z pracy Petere Bosza

Olympique zajmuje w lidze dopiero 10 miejsce i ma małe szanse na awans do Ligi Mistrzów

Latem klub poszuka nowego trenera

Kovac chciałby znów pracować w lidze francuskiej

Olympique Lyon w tym sezonie radzi sobie w Ligue 1 bardzo słabo i zajmuje dopiero 10 miejsce w lidze. Podopieczni Petera Bosza przed sezonem marzyli o miejscu gwarantującym awans do Ligi Mistrzów. Obecnie dalecy są od tego celu. Niecierpliwią się także właściciele klubu, którzy nie wyobrażają sobie trzeciego roku z rzędu bez udziału w najważniejszych europejskich rozgrywkach.

Dla utytułowanego klubu z Lyonu jest to najgorszy sezon od 15 lat. W związku z tym latem prawdopodobnie dojdzie do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Rozważanych jest kilka kandydatur, wśród których znajduje się Niko Kovac. Chorwat w przeszłości prowadził już m.in. AS Monaco, czy Bayern Monachium.

Kovac od kilku miesięcy pozostaje bezrobotny, jednak jak sam podkreślał w wywiadach, nie zamierza do końca sezonu podejmować się trenowania żadnego zespołu. Latem byłby jednak skłonny wysłuchać propozycji zatrudnienia. Oprócz niego władze Lyonu rozważają także kandydaturę Laurenta Blanca i Juliena Stephana, który obecnie prowadzi Strasbourg. Według Footmercato.net, Kovac chciałby wrócić do pracy w Ligue 1.

Sprawdź też: Reprezentant Francji na liście życzeń Realu