Neymar przedłużył niedawno umowę z Paris Saint-Germain. W rozmowie z GQ France wyjawił, że kolejnym wielkim piłkarzem, z którym chciałby zagrać w jednej drużynie, jest Cristiano Ronaldo.

Neymar chciałby zagrać z Cristiano Ronaldo

Neymar tydzień temu zakończył trwającą od wielu miesięcy sagę związaną z przedłużeniem jego umowy z Paris Saint-Germain. Brazylijczyk – wedle kontraktu – pozostanie w Paryżu do 2025 roku. Jeszcze niedawno przekonywał on, że “musi niebawem znów zagrać w jednej drużynie z Leo Messim”. To sformułowanie wywołało lawinę plotek, wedle których albo Neymar powróciłby do Barcelony, albo PSG zdołałoby przekonać Argentyńczyka do transferu do Ligue 1. Teraz, jednak, 29-latek wyznał, że chętnie dzieliłby szatnię z innym wielkim zawodnikiem.

– Chcę grać razem z Cristiano Ronaldo. Występowałem już u boku fantastycznych piłkarzy, takich jak Leo Messi i Kylian Mbappe, ale nie miałem dotąd okazji zagrać z Ronaldo – powiedział Neymar w rozmowie z GQ France.

Od kilku tygodni coraz głośniej mówi się o nadchodzącym rozstaniu Portugalczyka z Juventusem. Klub uważa, że zawodnik zanadto obciąża budżet, a sam gracz nie chce tracić ostatnich lat gry w Lidze Europy. Wydaje się, że Paris Saint-Germain to jeden z niewielu klubów, które mogłyby zaproponować Cristiano Ronaldo ofertę konkurencyjną zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym.

W tym samym wywiadzie Neymar przyznał też, jakie jest jego największe piłkarskie marzenie.

– Chcę wygrać mistrzostwo świata. To zawsze było moje największe marzenie. Jednakże, chcę też wygrać wszystko z PSG. Mam prawie 30 lat i dotychczas moja kariera była udana – stwierdził Brazylijczyk.

Paris Saint-Germain pozostaje w walce o mistrzostwo Ligue 1. Na dwie kolejki przed końcem drużyna traci trzy punkty do liderującego Lille. Już w niedzielę paryżanie zmierzą się ze Stade de Reims.

Paris Saint-Germain Reims 1.12 10.0 27.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 12. maja 2021 14:21 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin