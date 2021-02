Media: Wiadomo, kto poprowadzi Olympique Marsylię

Jorge Sampaoli porozumiał się z Olympique Marsylią w sprawie 2,5-rocznego kontraktu – poinformował dziennikarz włoskiego SportMediaset, Andersinho Marques. Były selekcjoner reprezentacji Argentyny przeniesie się do Francji zaraz po zakończeniu sezonu w Brazylii.

Obecnie Sampaoli jest szkoleniowcem Atletico Mineiro. Za namową Olympique Marsylii doszedł jednak z klubem do porozumienia i opuści go już w przyszłym miesiącu. Wtedy zakończony sezonie sezon ligowy w Brazylii.

Sampaoli ma przejąć stery na Stade Velodrome i podpisać z Marsylią 2,5-letnią umowę. Zastąpi na stanowisku trenera Nassera Largueta, który tymczasowo prowadzi pierwszy zespół OM. Wcześniej, na początku lutego, z powodu słabych wyników drużynę opuścił Andre Villas-Boas.

Doświadczony trener poprowadzi Milika

Wszystko wskazuje więc na to, że to Sampaoli będzie nowym opiekunem Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski przeniósł się do Marsylii zimą tego roku z Napoli. Obecnie Milik przebywa na Stade Velodrome w ramach 2-letniego wypożyczenia, ale możliwe, że zostanie wykupiony na stałe. Marsylia musiałaby za niego zapłacić 12 mln euro.

Aktualnie po 24 kolejkach drużyna z Marsylii zajmuje siódmą lokatę w tabeli francuskiej Ligue 1 i walczy o awans do europejskich pucharów.