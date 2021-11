fot. PressFocus Na zdjęciu: Marquinhos

Paris Saint-Germain według doniesień RMC Sport zaczęło rozmowy z Marquinhosem w sprawie nowego kontraktu. Obecna umowa zawodnika z klubem ze stolicy Francji obowiązuje do 2024 roku.

Brazylijczyk broni barw ekipy z Parc des Princes od 2013 roku

27-latek ma kontrakt ważny z PSG do 2024 roku

Marquinhos na dłużej w PSG?

Paris Saint-Germain w ostatnim czasie przykuwa uwagę nie tylko poprzez mecze piłkarskie z udziałem tej ekipy, ale także plany klubowych działaczy związanie z przedłużaniem kontraktów z poszczególnymi piłkarzy. W przypadku Kyliana Mbappe wygląda na to, że mistrz świata z 2018 roku prawdopodobnie latem przyszłego roku zmieni klub. Tymczasem Marquinhos najpewniej przedłuży kontrakt z klubem z Paryża.

Najnowsze doniesienia francuskich dziennikarzy sugerująt, że Brazylijczyk nie jest zamknięty na parafowanie nowej umowy z ekipą z Parc des Princes. Podobno od kilku tygodni trwają rozmowy zawodnika z przedstawicielami władz PSG w sprawie przedłużenia kontraktu do 2026 roku.

Marquinhos to obok Mbappe i Angela Di Marii jeden z niewielu zawodników, który nie zawiódł oczekiwań kibiców. Brazylijski obrońca trafił do teamu z Paryża w 2013 roku z AS Romy, rozwijając swoje umiejętności między innymi u boku Thiago Silvy. Po odejściu byłego zawodnika Milanu do Chelsea logiczne było, że to Marquinhos przejmie jego dotychczasowe obowiązki w roli kapitana.

W trakcie minionego weekendu Marquinhos był kluczową postacią PSG w rywalizacji z Saint-Etienne. Brazylijczyk zdobył dwie bramki, przyczyniając się w dużym stopniu do zwycięstwa paryżan. Paris Saint-Germain dzięki tej wiktorii umocniło się na pozycji lidera rozgrywek.

