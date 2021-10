Wygląda na to, że Mauricio Pochettino będzie musiał szukać dodatkowych rozwiązań na mecz z Angers. W najbliższej ligowej rywalizacji wśród paryżan zabraknie piłkarzy z Ameryki Południowej, którzy wzięli udział w październikowych eliminacjach do mundialu.

Maurcio Pochettino nie będzie mógł skorzystać w piątek między innymi z usług Lionela Messiego czy Neymara

Wynikiem takiego stanu rzeczy są spotkania eliminacyjne krajów z Ameryki Południowej, które zostaną rozegrane również w nocy z czwartku na piątek

PSG bez największych gwiazd przeciwko Angers

Przez południowoamerykański terminarz eliminacyjny, Mauricio Pochettino ma aktualnie spory ból głowy. W nocy z czwartku na piątek swoje mecze w ramach kwalifikacji do mundialu rozegra Argentyna oraz Brazylia. W takiej sytuacji trener PSG nie będzie mógł skorzystać z usług m. in. Lionela Messiego czy Neymara.

Wynika to z tego, że spotkania reprezentacyjne z rywalizacją ligową dzieli zaledwie kilkanaście godzin. Stąd też opiekun paryżan musi główkować nieco bardziej niż zwykle, aby rozsądnie ustawić zespół przeciwko wymagającego rywalowi. Angers do tej pory przegrało tylko raz. Goście zapewne zechcą wykorzystać ten fakt, żeby z Parku Książąt wywieść chociaż punkt.

Oprócz wcześniej wspomnianych wielkich nieobecnych w kadrze wicemistrzów Francji nie znajdzie się Keylor Navas, Marquinhos, a także Angel Di Maria i Leonardo Paredes.

Podsumowując daje to nam aż sześciu kluczowych graczy, których zabraknie w piątkowy wieczór na murawie. Głos w tej sprawie zabrał Pochettino, kiedy został zapytany o niekorzystny kalendarz eliminacyjny reprezentacji z Ameryki Południowej.

– Co mogę zrobić, aby z tym walczyć? Kluby są bezbronne w tego typu sytuacjach. Nad problemem muszą pochylić się krajowe federacje, bo to coś, co leży w ich interesie. W przyszłości trzeba się tym zająć, to oczywiste. Nie spina się to ani z ekonomicznego, ani sportowego punktu widzenia – zaznaczył Argentyńczyk.

Mecz PSG z Angers wystartuje w piątek o godzinie 21:00. Transmisję “na żywo” w telewizji przeprowadzi Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport.

Paris Saint-Germain Angers 1.33 5.80 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. października 2021 13:04 .

