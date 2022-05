Pokaz siły PSG. Messi z dubletem

PressFocus Na zdjęciu: Paris-Saint Germain

Paris Saint-Germain mimo wywalczonego na parę kolejek przed końcem sezonu tytułu mistrza Francji nie zamierza zatrzymywać się w Ligue 1. Tym razem Paryżanie pewnie ograli zespół Montpellier 4:0. Bramki dla zespołu ze stolicy Francji zdobywali w tym spotkaniu Lionel Messi, Angel Di Maria i Kylian Mbappe.

Z perspektywy układu tabeli spotkanie Montpellier z Paris Saint-Germain nie miało większego znaczenia. Paryżanie już wcześniej zapewnili sobie mistrzowski tytuł, z kolei gospodarze to zespół środka tabeli, który ani nie walczy o europejskie puchary ani też nie musi martwić się o ligowy byt.

Obie drużyny przystąpiły do sobotniego starcia bez żadnej presji, co zdecydowanie był widać po grze PSG. Goście od pierwszych minut cieszyli się grą dominując nad dużo słabszym rywalem. Na pierwszego gola w tym spotkaniu nie musieliśmy zbyt długo czekać. Lionel Messi już w 6. minucie po raz pierwszy w tym pojedynku wpisał się na listę strzelców.

Argentyńczyk nie zamierzał się zatrzymywać i już w 20. minucie podwyższył na 2:0. Były gracz Barcelony wykorzystał bardzo ładne dośrodkowanie Mbappe i podwyższył wynik spotkania. Sześć minut później było już 3:0, a na listę strzelców wpisał się inny Argentyńczyk. Bramkarza Montpellier pokonał Angel Di Maria.

Do przerwy więcej goli nie padło. Tempo spotkania nieco spadło. Jednak to nie był koniec strzelania na Stade de la Mosson. Czwartego gola dla Paris Saint-Germain już po zamianie stron zdobył Kylian Mbappe. Jak się później okazało było to ostatnie trafienie w tym spotkaniu. Paryżanie wysoko zwyciężyli powiększając swoją przewagę w ligowej tabeli.