fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Cherki zachwyca. Talent porównywalny do Messiego

Rayan Cherki już jako nastolatek był uważany za olbrzymi talent. W bardzo młodym wieku zadebiutował w drużynie Olympique Lyon, z którą jest związany do dzisiaj. W tej chwili stanowi o sile francuskiej ekipy, a obecny sezon w jego wykonaniu układa się znakomicie. Uzbierał 12 bramek oraz 18 asyst w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zachwycił chociażby w dwumeczu Ligi Europy z Manchesterem United, podczas którego dwukrotnie trafił do siatki.

21-latek zbliża się do hitowego transferu ze swoim udziałem. Jego umowa z Olympique Lyon obowiązuje do 2026 roku, a to sugeruje, że już podczas tego lata odejdzie do mocniejszego klubu. Zainteresowanie jego usługami wśród gigantów jest ogromne – mówi się między innymi o Liverpoolu, Arsenalu czy właśnie Manchesterze United.

We Francji zachwycają się Cherkim, nawet mimo braku debiutu w seniorskiej kadrze. Nie ulega wątpliwościom, że to tylko kwestia czasu. Były właściciel Olympique Lyon Jean-Michel Aulas twierdzi wręcz, że ofensywny pomocnik to talent nawet na miarę samego Leo Messiego.

– Pod względem techniki Cherki to talent porównywalny do Messiego – wypalił Aulas na antenie Telefoot.

🚨 Jean-Michel Aulas :



« 𝗥𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗲𝗿𝗸𝗶 𝗮 𝘂𝗻 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗮̀ 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀. »



🎙️ @telefoot_TF1 pic.twitter.com/rC8zNCCWDz — Actu Foot (@ActuFoot_) April 20, 2025

Cherki faktycznie imponuje łatwością w prowadzeniu piłki oraz dryblingiem, a w dodatku regularnie zachwyca kibiców niekonwencjonalnymi zagraniami, których nie powstydziłby się właśnie nawet Messi.