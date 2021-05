Na finiszu ligowych rozgrywek wystartowała saga związana letnim transferem Kyliana Mbappe. Hiszpańskie media były przekonane, że zaraz po zakończeniu sezonu Francuz ogłosi przenosiny do Madrytu. Tymczasem 22-latek udzielił właśnie wywiadu dla Canal +, gdzie opowiedział o swoich planach i na razie nie planuje opuszczać Paryża.

Kylian Mbappe ma ważny kontrakt z PSG do 2022 r., ale jak dotąd nie był skłonny przedłużyć umowy

Francuz od wielu tygodni łączony był niemal z każdym gigantem, natomiast po wywiadzie dla Canal + wszystko wskazuje na to, że nadal będzie zawodnikiem paryżan

Kylian Mbappe pragnie odnieść sukces z PSG

W wywiadzie dla Canal +, zaraz po zakończonym spotkaniu przeciwko Brest (2:0), Kylian Mbappe zapewnił, że jest szczęśliwy w Paris Saint-Germain, a w samym klubie widzi narzędzia do zdobywania najważniejszych trofeów. Paryżanie wywalczyli w tym sezonie tylko wicemistrzostwo Francji, a triumf w krajowym pucharze był po prostu formalnością. Zapewne apetyt był zdecydowanie większy, jednak dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City (1:4) zupełnie nie ułożył się po myśli podopiecznych Mauricio Pochettino.

Francuz ma ważny kontrakt z PSG do 2022 roku. Od wiosny klubowe władze próbowały dojść do porozumienia z agentami piłkarza, ale od tamtej pory obie strony nie osiągnęły porozumienia. W konsekwencji wywołało to prawdziwą lawinę dywagacji, gdzie latem może trafić Kylian Mbappe.

Mistrz Świata z 2018 r., jest świadomy tego, że jeżeli nie opuści w tym roku Paryża, będzie mógł odejść za darmo po zakończeniu kampanii 2021/2022. Trzeba przyznać, że w świetle wielkiego kryzysu, byłoby to lepsze rozwiązanie dla potencjalnych kupców, a nie dla ekipy z Parc des Princes. Sam prezydent, Naser Al-Khelaifi również wypowiedział się na temat przyszłości 22-latka i był przekonany, że Mbappe nadal będzie częścią jego klubu. Stąd możemy wnioskować, że wciąż trwają pracę nad nową umową, która usatysfakcjonowałaby samego piłkarza.

Jasny sygnał wysłany w stronę gigantów

– Zawsze byłem wdzięczny prezydentowi i wszystkim ze sztabu. Pragnę zwyciężać. Chcę czuć, że jestem w dobrym miejscu, gdzie wokół mnie jest budowany zwycięski projekt. Żyję przecież dla piłki, więc konkretne plany budowy drużyny są dla mnie ważne. Lubię tu być, mam nadzieje, że za rok w końcu wygramy Ligę Mistrzów. Jestem zadowolony z czterech wyjątkowych lat w Paryżu, teraz nadszedł czas na rozmowy z klubem i zobaczymy, co się stanie. Nie muszę nikomu tłumaczyć, co łączy mnie z PSG – powiedział Kylian Mbappe.

Przeczytaj również: prezydent PSG spokojny o przyszłość Mbappe