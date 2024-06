Kylian Mbappe decyzją o dołączeniu do Realu Madryt narobił sobie w Paryżu wrogów. PSG od kwietnia nie wypłaca mu pensji, a ten przystępuje do działania. Chce wymusić na francuskim klubie spłatę zaległości - donosi "L'Equipe".

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG zalega Mbappe 100 mln euro

Kylian Mbappe w ostatnich miesiącach był kuszony przez Paris Saint-Germain, które nie chciało dopuścić do sytuacji, w której największa gwiazda opuszcza Parc des Princes za darmo. Tak się jednak stało, bowiem snajper skorzystał z okazji i po wygaśnięciu umowy związał się z Realem Madryt, tym samym finalizując transferowy hit, o którym mówiło się od lat. Mbappe podjął decyzję, która w Paryżu nie została uznana za popularną. Narobił sobie w klubie wielu wrogów, w tym przede wszystkim w osobie Nassera Al-Khelaifiego, z którym rozstał się w złej atmosferze.

Paryżanie wściekli się na swojego najlepszego piłkarza do tego stopnia, że od kwietnia nie wypłacali mu pensji. Mbappe nie otrzymał podstawowego wynagrodzenia za kwiecień oraz maj, a także przysługujących mu bonusów wynikających z zapisów w umowie. Wygląda na to, że nie dostanie pieniędzy także za czerwiec. “L’Equipe” informuje, że Mbappe nie pozostawia tego bez reakcji i podjął działania, które mogą mieć swój finał w sądzie. Nowy gwiazdor Realu Madryt zamierza zmusić swój były klub do spłaty zaległości.

Mbappe złożył formalne wezwanie do zapłaty, domagając się właśnie 100 milionów euro. Wersja Paris Saint-Germain diametralnie się różni, więc ta sprawa z pewnością będzie miała swoją kontynuację.