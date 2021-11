Ile Złotych Piłek ma Messi? Rekordy plebiscytu

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi i sześć Złotych Piłek

Walka o Złotą Piłkę w ostatnich kilkunastu latach toczyła się przede wszystkim między dwoma zawodnikami – Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo. W efekcie są najbardziej utytułowanymi zawodnikami w historii tego plebiscytu. Ile Złotych Piłek w swojej kolekcji ma Messi?

W poniedziałek w Paryżu odbędzie się uroczysta gala podczas której rozstrzygnięty zostanie plebiscyt France Football – Złota Piłka

Rekordzistą plebiscytu pod względem liczby zwycięstw jest Lionel Messi, który w swojej kolekcji ma sześć Złotych Piłek

W poniedziałek Messi może odnieść swoje siódme zwycięstwo. Jego głównym rywalem jest Robert Lewandowski

Wszystkie zwycięstwa Messiego

Bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że kilkanaście ostatnich lat w piłce nożnych było zdominowanych przez rywalizację Lionela Messiego z Cristiano Ronaldo. Ma to również swoje odzwierciedlenie w wynikach plebiscytu Złotej Piłki. Wystarczy powiedzieć, że na 12 ostatnich edycji, aż 11 z nich zakończyło się wygraną jednego z nich. Po prostu dominacja!

Początkiem ich ery w plebiscycie Złotej Piłki był 2007 rok. Wówczas po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium, choć żaden z nich nie cieszył się ze zwycięstwa. Złota Piłka powędrowała wówczas w ręce Brazylijczyka Kaki, a Ronaldo i Messi musieli zadowolić się odpowiednio drugim i trzecim miejsce. Rok później przeskoczyli o jedną lokatę do góry i Ronaldo sięgnął po pierwsze trofeum w karierze.

To jednak nie Portugalczyk może się pochwalić największa liczbą Złotych Piłek w kolekcji. Cristiano Ronaldo plebiscyt Złotej Piłki wygrywał do tej pory pięć razy (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Jedno zwycięstwo więcej na swoim koncie ma Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Na uwagę zasługuje również zdobycie przez Argentyńczyka tej nagrody cztery razy z rzędu, co oczywiście nie udało się żadnemu innemu piłkarzowi. W poniedziałek Złota Piłka może trafić w ręce piłkarza Paris Saint-Germain już po raz siódmy.

Nie ma również najmniejszych wątpliwości, że edycję za 2021 roku Messi skończy na podium. Stanie się to po raz 13 w jego karierze. Wcześniej pięciokrotnie zajmował drugie miejsce (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), a raz był trzeci (2007).

