Złota Piłka – zwycięzcy w poprzednich latach. 25 zawodników na liście

Złota Piłka ma bogatą historią i jest przyznawana od 1956 roku. Pierwszym zwycięzcą plebiscytu organizowanego przez France Football był Stanley Matthews. Na przestrzeni lat zmieniała się również jego formuła. Do kluczowej jej zmiany doszło w 1995 roku.

Złota Piłka przyznawana jest od 1956 roku

Początkowo nagroda mogła trafić jedynie do zawodników z Europy, ale na przestrzenia lat dokonywane były zmiany w formule plebiscytu

Zdobyciem Złotej Piłki przynajmniej raz w swojej karierze może pochwalić się 25 zawodników

Złota Piłka – lista zwycięzców

Złota Piłka to najbardziej prestiżowe indywidualne trofeum w piłkarskim świecie. Plebiscyt po raz pierwszy został rozstrzygnięty w 1956 roku, kiedy najlepszym piłkarzem na świecie uznano Anglika Stanleya Matthewsa, który rywalizację wygrał z Alfredo di Stefano i Raymondem Kopą.

Do 1994 roku nagroda przyznawana była tylko zawodnikom pochodzących z Europy, w efekcie czego ani razu nie powędrowała w ręce takich piłkarzy jak Pele czy Diego Maradona. Dopiero w 1995 roku organizatorzy zdecydowali się na zmianę formuły i umożliwili przyznawanie nagrody wszystkim zawodnikom, który na co dzień występują w Europie. Pierwszym takim piłkarzem, który po nią sięgnął był George Weah. W 2007 roku zniesiony został natomiast wymóg występów na Starym Kontynencie.

Do tej pory zdobyciem Złotej Piłki może się pochwalić 25 zawodników. Tylko dziesięciu z nich sięgało po nią więcej niż jeden raz. Rekordzistą pod tym względem jest Lionel Messi, który w trakcie swojej kariery sześć razy zostawał zwycięzcą tego plebiscytu. Jedno zwycięstwo mniej na swoim koncie Cristiano Ronaldo.

Zawodnik Liczba zwycięstw Lata Lionel Messi 6 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 Cristiano Ronaldo 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Johan Cruyff 3 1971, 1973, 1974 Michel Platini 3 1983, 1984, 1985 Marco van Basten 3 1988, 1989, 1992 Franz Beckenbauer 2 1972, 1976 Alfredo Di Stefano 2 1957, 1959 Kevin Keegan 2 1978, 1979 Ronaldo 2 1997, 2002 Karl-Heinz Rummenigge 2 1980, 1981 Roberto Baggio 1 1993 George Best 1 1968 Bobby Charlton 1 1966 Eusebio 1 1965 Ruud Gullit 1 1987 Raymond Kopa 1 1958 Lothar Matthaeus 1 1991 Gerd Mueller 1 1970 Gianni Rivera 1 1969 Ronaldinho 1 2015 Allan Simonsen 1 1977 Christo Stoiczkow 1 1994 Luis Suarez 1 1960 Andrij Szewczenko 1 2004 Zinedine Zidane 1 1998

Złota Piłka. Dominacja Messiego i Ronaldo

W ostatnich kilkunastu latach plebiscyt był zdominowany przez Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Z 12 ostatnich edycji aż 11 zakończyło się wygraną Argentyńczyka lub Portugalczyka. Wyjątkiem był 2018 rok, gdy po udanym występie w finałach mistrzostw świata nagroda została przyznana reprezentantowi Chorwacji Luce Modriciowi.

Rok 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 2000 Luis Figo Zinedine Zidane Andrij Szewczenko 2001 Michael Owen Raul Gonzalez Oliver Kahn 2002 Ronaldo Roberto Carlos Oliver Kahn 2003 Pavel Nedved Thierry Henry Paolo Maldini 2004 Andrij Szewczenko Deco Ronaldinho 2005 Ronaldinho Frank Lampard Steven Gerrard 2006 Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon Thierry Henry 2007 Kaka Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2008 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Fernando Torres 2009 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Xavi 2010 Lionel Messi Andres Iniesta Xavi 2011 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Xavi 2012 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Andres Iniesta 2013 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Franck Ribery 2014 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Manuel Neuer 2015 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar 2016 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Antoine Griezmann 2017 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar 2018 Luka Modrić Cristiano Ronaldo Antoine Griezman 2019 Lionel Messi Virgil van Dijk Cristiano Ronaldo 2020 — — —

Złota Piłka – Polacy w plebiscycie

Rywalizacja o Złotą Piłkę ma również polskie akcenty. Do tej pory żadnemu z Polaków nie udało się po nią sięgnąć, ale dwukrotnie swoich reprezentantów mieliśmy na podium. W 1974 roku trzecie miejsce zajął Kazimierz Deyna, a osiem lat później na najniższym stopniu podium stanął także Zbigniew Boniek. Robert Lewandowski, który jest jednym z głównych faworytów tegorocznej edycji plebiscytu, do tej pory najwyżej sklasyfikowany był na czwartym miejscu, co miało miejsce w 2005 roku.

