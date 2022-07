PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Nasser Al-Khelaifi przed mianowaniem Christophe’a Galtiera jako nowego szkoleniowca jasno stwierdził, że w Paris Saint-Germain pewne sprawy muszą się zmienić. Trener nie zamierza marnować czasu i już zaczął wprowadzać nowe zasady.

Galtier wprowadza nowe zasady do szatni PSG

Piłkarze nie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas posiłków

W przypadku nieuzasadnionych spóźnień na treningi będą odsyłani do domu

Koniec swawoli w PSG. Galtier wprowadza surowe reguły

Klub musi być ponad każdym zawodnikiem i to jest coś, o czym w Paryżu chcą, aby wszyscy w szatni wiedzieli. Luis Campos dał nowemu trenerowi pełne wsparcie, aby zrobił to, co jest potrzebne i zaprowadził należyty porządek.

Obecnie podczas obozu przygotowawczego w Japonii zawodnicy PSG uczą się, jak będzie wyglądało życie pod rządami nowego szkoleniowca. Christophe Galtier już ustanowił nowe zasady w szatni, o czym informuje hiszpańska Marca powołując się na źródła bliskie klubu.

Przede wszystkim, już po powrocie do Francji, zawodnicy będą musieli stawiać się na treningach między 8:30 a 8:45. Jeśli się spóźnią bez podania konkretnej przyczyny nie zostaną wpuszczeni do ośrodka treningowego i odesłani do domu.

Podczas śniadania i lunchu gracze nie będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych. Galtier chce stworzyć większą jedność w grupie i postrzega to jako sposób na osiągnięcie tego. Podobną zasadę wprowadził Erik ten Hag w Manchesterze United, o czym media informowały już jakiś czas temu.

Zawodnicy PSG będą wspólnie spożywać posiłki w Camp des Loges, gdzie mają swoją siedzibę. Wcześniej wielu zawodników często stołowało się w restauracjach.

Marca twierdzi, że jak dotąd gracze dobrze zareagowali na przybycie Galtiera i wprowadzenie przez niego nowych zasad. Według źródeł hiszpańskiej gazety z nowym trenerem bardzo dobre relacje ma Neymar, który mocno zaangażował się w przygotowania do nowego sezonu. W ostatnim czasie ucichły plotki na temat ewentualnego odejścia Brazylijczyka tego lata.

