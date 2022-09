fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar rozpoczął sobotni mecz Paris Saint-Germain na ławce rezerwowych. Christophe Galtier uspokaja zaniepokojonych kibiców i przekonuje, że ta decyzja miała wyłącznie charakter zapobiegawczy.

Neymar fenomenalnie zaczął ligowy sezon. Na swoim koncie ma już siedem goli i sześć asyst

Sobotnie spotkanie z Nantes rozpoczął jednak na ławce rezerwowych

Christophe Galtier przekonuje, że ma to związek wyłącznie z natłokiem meczów

Galtier zarządza zdrowiem piłkarzy

Paris Saint-Germain fantastycznie rozpoczęło ligowy sezon. Mistrzom Francji udało się wygrać pięć z sześciu dotychczasowych spotkań, strzelając w nich aż 24 bramki. Ogromna w tym zasługa tercetu ofensywnego – Neymar, Leo Messi i Kylian Mbappe znajdują się w znakomitej dyspozycji. Imponuje przede wszystkim Brazylijczyk, który na na swoim koncie już siedem trafień i sześć asyst.

Sobotnie spotkanie z Nantes rozpoczął natomiast na ławce rezerwowych. Kibice paryżan momentalnie zaniepokoili się całą sytuacją, mając w pamięci niedawne doniesienia o konflikcie pomiędzy nim a Mbappe. Paris Saint-Germain wygrało swoje spotkanie 3-0, a głównymi aktorami po raz kolejny były ofensywne gwiazdy. Reprezentant Francji strzelił dwie bramki, natomiast Messi zanotował dwie asysty.

Na pomeczowej konferencji Christophe Galtier starał się uspokoić kibiców i przekonywał, że brak Neymara w wyjściowej jedenastce miał wyłącznie charakter zapobiegawczy. Przed mistrzami Francji natłok spotkań, dlatego każdy z zawodników musi otrzymać czas na odpoczynek. W rywalizacji z Nantes wybór padł właśnie na Brazylijczyka.

Gramy dużo, co trzy dni, potem co cztery dni. Każdy rozumie, że nie będzie w stanie rozegrać wszystkich meczów w pełnym zakresie czasowym. Rozmawiałem o tym dwukrotnie. Na początku z każdym zawodnikiem z osobna, a później z całą grupą. Chciałem im powiedzieć, że to jest w porządku, żeby przystąpili do tego z odpowiednim nastawieniem – tłumaczył opiekun klubu z Paryża.

