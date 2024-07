Burmistrz Marsylii sprzeciwia się transferowi zawodnika Manchesteru United

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Benoit Payan: To wstyd

Olympique Marsylia chce pozyskać Masona Greenwooda, a Manchester United miał już zaakceptować ofertę, która opiewa na 30 milionów euro plus dodatki. Angielski piłkarz jest również zdecydowany na przeprowadzkę do Francji i ma podpisać kontrakt do 2029 roku.

W ostatnich tygodniach Greenwoodem zainteresowało się wiele europejskich klubów, w tym Getafe, które chciało ponownie zakontraktować napastnika po udanym wypożyczeniu. 22-latek strzelił 8 goli i zapewnił sześć asyst w 33 meczach ligowych. Greenwood dołączył do hiszpańskiego klubu po wcześniejszym wycofaniu zarzutów o usiłowanie gwałtu.

Obecnie wydaje się, że jest coraz bliżej związania się z zespołem z Ligue 1. Jednak okazuje się, że burmistrz miasta jest przeciwny takiemu ruchowi ze strony Olympique’u. Benoit Payan w rozmowie z francuską stacją radiową RMC Sport jasno wyraził swoje niezadowolenie.

– Zachowanie Greenwooda jest niedopuszczalne. Uderzenie kobiety… Widziałem obrazy, które głęboko mnie zszokowały. Znęcanie się nad kobietą w ten sposób jest niegodne mężczyzny i nie może mieć swojego miejsca w tym zespole – podkreślił.

– W rzeczywistości wartości samego klubu i Marsylii są zupełnie inne. To wstyd. Poproszę prezydenta klubu Pablo Longorię, aby nie sprowadzał Greenwooda. Nie ma miejsca dla tych, którzy zachowują się w ten sposób, dla tych, którzy popełniają tego rodzaju przestępstwa i wykroczenia – zakończył.