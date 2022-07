fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Espanyolu

Espanyol może niebawem zmienić właściciela, twierdzi Daily Mail. Inwestycją związaną z klubem z La Liga zainteresowani są bogaci katarscy właściciele PSG. Przedstawiciele aktualnych mistrzów Francji chcą podążać za modelem City Football Group, kupując klub satelicki.

Espanyol został wystawiony na sprzedaż przez chińskiego biznesmena Chen Yanshenga

Aktualny boss Katalończyków otrzymał według medialnych doniesień jak na razie dwie oferty

Jedna z propozycji trafiła do klubu z La Liga od aktualnych właścicieli PSG

Espanyol zostanie klubem satelickim PSG?

Espanyol niedawno został wystawiony na sprzedaż przez chińskiego właściciela Chena Yanshenga. Tymczasem już pojawiły się wieści, że decydenci Qatar Sports Investments chcą przejąć klub z Hiszpanii.

Daily opierając się na wieściach Radio Marca przekazało z kolei, że jak na razie aktualny boss Espanyolu otrzymał dwie oferty. Jedną od grupy z Ameryki Północnej, a drugą właśnie od aktualnych właścicieli PSG.

Organizacja, kierowana przez prezesa Nassera Al-Khelaifiego, jest właścicielem klubu z Paryża od 2011 roku.Przekształciła go w jedną z europejskich potęg. PSG od momentu, gdy trafiło w ręce szejków z Kataru, to wygrało 10 mistrzostw Ligue 1. ponadto dotarło do finału Ligi Mistrzów w 2020 roku.

Zobacz także:

Paryski team jest jak dotąd jedynym klubem w portfolio Qatar Sports Investments. Wcześniej wiązano znane konsorcjum z kupnem AS Roma z Serie A. W mediach pojawiły się też spekulacje związane z zainteresowaniem Sportingiem Braga.

Gdyby przedstawiciele Qatar Sports Investments kupili Espanyol, zgodnie z przepisami UEFA uniemożliwiłoby to hiszpańskiej ekipie, która dwa lata temu grała w Lidze Europy, rywalizację w europejskich rozgrywkach.

Czytaj więcej: PSG chce przedłużenia kontraktu z Messim