Źródło: AS Monaco

AS Monaco zakończyło sezon 2022/2023 w Ligue 1 na szóstej pozycji w tabeli. Jednocześnie ambicje klubu nie zostały zrealizowane. Tym samym pracę stracił trener Philippe Clement.

fot. Imago / Federico Pestellini Na zdjęciu: Philippe Clement

AS Monaco podjęło decyzję o zwolnieniu trenera Philippe’a Clementa

Na razie nie wiadomo, kto przejmie stery nad ekipa ze stadionu Ludwik II

Nowa kampanii w lidze francuskiej wystartuje 12-13 sierpnia

AS Monaco pożegnało trenera Clementa

AS Monaco miało co najmniej wywalczyć miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Do zrealizowania tego celu drużynie ze Stade Louisa II zabrakło dwóch oczek.

W oficjalnym komunikacie klubu, który ujrzał światło dzienne w niedzielę 4 czerwca 2023 roku, przekazano podziękowania za dotychczasową pracę szkoleniowcowi. Jednocześnie w komunikacie biura prasowego klubu można przeczytać, że władze Monaco dają sobie czas na podjęcie decyzji związane z wyborem nowego trenera.

Communiqué officiel de l'AS Monaco. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 4, 2023

Philippe Clement przejął stery nad ekipą z Ligue 1 w styczniu 2022 roku. Prowadził drużynę w 73 meczach. Średnio punktował na poziomie 1,73.

