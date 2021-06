Paris Saint-Germain zamierza być aktywne latem na rynku transferowym. Do stolicy Francji trafił już Georginio Wijnaldum, chociaż Holender miał wzmocnić Barcelonę. Powody tej decyzji wytłumaczył agent zawodnika.

Georginio Wijnaldum miał trafić do Barcelony

Holender finalnie trafił jednak do Paris Saint-Germain

Powody podpisania kontraktu z francuskim zespołem wytłumaczył agent holenderskiego piłkarza

PSG wkroczyło do akcji na ostatniej prostej

Georginio Wijnaldum był podstawowym zawodnikiem Liverpoolu w kampanii 2020/2021 oraz we wcześniejszych latach. Pomógł The Reds wygrać Premier League oraz Ligę Mistrzów. Jego kontrakt w angielskim klubem wygasa wraz z końcem czerwca, ale 30-latek postanowił nie podpisać nowej umowy. Rozpoczęły się zatem spekulacje, gdzie może trafić holenderski pomocnik.

Media łączyły Wijnalduma z wieloma klubami. Pojawiały się informacje o zainteresowaniu Bayernu Monachium, ale najpoważniejszym kandydatem była Barcelona. Ta podjęła działania w kwestii pozyskania zawodnika, który na ostatniej prostej zmienił zdanie.

Do walki o pozyskanie Wijnalduma włączyło się PSG, które zaoferowało mu bardzo korzystne warunki finansowe. Holender ma zarabiać we francuskim klubie dwa razy więcej, niż w Liverpoolu.

– Prowadziliśmy rozmowy z Barceloną, staraliśmy się dojść z nią do porozumienia, a wszystko było bardzo zaawansowane. Jednocześnie PSG nadal wykazywało zainteresowanie. Oba kluby złożyły ofertę i musieliśmy wybrać. Obie drużyny są fantastyczne. Dla każdego piłkarza Barça to wielkie wyzwanie, ale tak samo jest w przypadku PSG. Zawodnik ostatecznie wybrał Paryż. Leonardo wykazał się profesjonalizmem i powagą, co popchnęło Wijnalduma do wyboru PSG. Rozmawiał też z Pochettino, który powiedział mu, jaka będzie jego rola w zespole – tak wypowiedział się agent 30-latka.

