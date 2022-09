Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Po spadku reprezentacji Anglii do Dywizji B Ligi Narodów, pojawiają się pierwsze głosy dotyczące zwolnienia Garetha Southgate`a. Raheem Sterling zapewnił jednak przed meczem z Niemcami, że selekcjoner ma pełne poparcie swoich podopiecznych.

Zdaniem Raheema Sterlinga, mimo spadku reprezentacji Anglii z Dywizji A, nie ma powodów do paniki

Pomocnik Chelsea FC uważa, że Gareth Southgate wciąż powinien być selekcjonerem reprezentacji Anglii

Anglik zapewnił, że 52-letni szkoleniowiec dalej cieszy się zaufaniem u swoich piłkarzy

Sterling wciąż popiera Southgate`a

Spadek reprezentacji Anglii do Dywizji B Ligi Narodów to jedno. Drugie to fakt, że wicemistrzowie Europy 2020 w grupie 3 nie wygrali żadnego spotkania (dwa remisy i trzy porażki) i zdobyli zaledwie jedną bramkę. Synowie Albionu grają futbol nieskuteczny, bez pomysłu i polotu. Brytyjskie media po czerwcowych i wrześniowych wpadkach zaczynają powątpiewać w sukces swojej reprezentacji na MŚ 2022.

Stąd też pierwsze nieśmiałe głosy, że Anglicy pod wodzą Garetha Southgate`a przestali się rozwijać i konieczna jest zmiana selekcjonera, nawet przed mundialem w Katarze. Pomocnik Trzech Lwów, Raheem Sterling zapewnił jednak, że opiekun angielskiej kadry może liczyć na poparcie jego i kolegów.

– Rozumiem krytykę po ostatnich naszych występach, ale nie uważam, że nadszedł czas na panikę – przyznał 77-krtony reprezentant Anglii. – Southgate pokazał w ciągu ostatnich kilku lat co wnosi do zespołu i kim dla niego jest. Wszyscy mu ufamy i chcemy podążać w kierunku, który nam wskazuje. Nie sądzę, że ostatnie mecze coś zmieniły w tym temacie.

Przeczytaj również: J. Cole podkreśla wagę meczu z Niemcami