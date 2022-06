fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Belgia – Polska to spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. W roli faworyta do tej potyczki podejdą zawodnicy Czerwonych Diabłów. Znane są natomiast wyjściowe składy obu ekip na starcie w Brukseli.

Bardzo interesująco zapowiada się batalia z udziałem Biało-czerwonych i Belgów

Robert Lewandowski zagra w wyjściowym składzie reprezentacji Polski na Stadionie Króla Baudouin’a

Spotkanie zacznie się o 20:45

Belgia – Polska: Lewandowski w pierwszym składzie

Reprezentacja Polski przystąpi do środowego boju po wygranej z Walią (2:1). Jednocześnie pod wodzą Czesława Michniewicza piłkarze Biało-czerwonych nie zaznali jeszcze smaku porażki. Belgia uległa z kolei kilka dni temu Holandii (1:4). Zawodnicy Czerwonych Diabłów są zatem zdeterminowani, aby wrócić na zwycięski szlak.

Opiekun polskiej ekipy desygnował do gry dokładnie taki skład, jaki zapowiedział na przedmeczowej konferencji prasowej. Niepewny gry był co prawda Robert Lewandowski, który na treningu poprzedzającym spotkanie z ekipą Roberta Martineza zderzył się z Krzysztofem Piątkiem. Kapitan Biało-czerwonych jest jednak zdolny do gry i będzie kluczową postacią w polskim zespole.

Liga Narodów UEFA. Belgia – Polska: składy na mecz

Belgia: Mignolet – Alderweireld, Theate, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, Trossard, Hazard, Batshuayi

Polska: Drągowski – Gumny, Glik, Bednarek, Puchacz, Kamiński, Krychowiak, Żurkowski, Szymański, Zieliński, Lewandowski.

Czytaj więcej: Belgia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (08.06.2022)