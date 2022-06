PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Belgia – Polska: transmisja w telewizji oraz stream online. Prowadzona przez Czesława Michniewicza reprezentacja Polski rozegra w środę drugie spotkanie w Lidze Narodów. Tym razem czeka ją trudny pojedynek w Brukseli. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji i jak uzyskać darmowy dostęp do transmisji internetowej.

Koning Boudewijnstadion Liga Narodów A, grupa 4. Belgia Polska 1.65 4.25 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 czerwca 2022 10:23 .

Belgia – Polska, gdzie obejrzeć

Po pierwszej grupowej kolejce w dobrych humorach mogą być tylko reprezentanci Polski, którzy przed własną publicznością, choć nie bez problemów, pokonali 2:1 Walię. Tymczasem Belgowi zaliczyli falstart i klęskę w meczu u siebie z Holandią. Drużyna Roberto Martineza wysoko 1:4 przegrała z Holandią.

Biało-czerwoni bardzo dobrze wspominają ostatnie pojedynki z Belgią, które miały miejsca w ramach eliminacji do Euro 2008. Reprezentacja Polski w dwóch spotkaniach zdobyła komplet punktów, najpierw wygrywając 1:0 na wyjeździe, a następnie 2:0 u siebie. Teraz Belgowie dysponują jednak znacznie silniejszą reprezentacją.

Mimo wysokiej porażki w pierwszym meczu, w roli faworyta do środowego spotkania przystąpi Belgia. Reprezentacja Polski z pewnością jednak wybiegnie na boisko z zamiarem sprawienia niespodzianki. Sprawdź typy na mecz Belgia – Polska.

Belgia – Polska, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz 2. kolejki grupy 4 dywizji A Ligi Narodów rozpocznie się o godzinie 20:45. Mecz obejrzymy na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport.

Belgia – Polska: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie będzie można obejrzeć także za darmo online. Umożliwia to między innymi oferta przygotowana przez Fuksiarza, który daje możliwość odebrania darmowego 30-dniowego dostępu do usługi Polsat Box Go.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Belgia – Polska, transmisja online

O jednej możliwości obejrzenia meczu Belgia – Polska za pośrednictwem internetu już wspomnieliśmy. Jest nią odebranie darmowego dostępu do usługi Polsat Box Go. Informacje o tym jak tego dokonać przedstawiliśmy powyżej. Mecz będzie również dostępny na internetowej stronie TVP Sport.

Belgia – Polska, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Belgii jest zdaniem bukmacherów wyraźnym faworytem do zwycięstwa w środowym spotkaniu. Kursy na zwycięstwo Polski przekraczają nawet 5.50.

