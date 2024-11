SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Roberto Martinez przed meczem Portugalia – Polska

Martinez był pytany także, którego z reprezentantów Polski szczególnie docenia? – Podoba mi się wielu polskich piłkarzy. Zalewski ma naprawdę niesamowity potencjał. Bardzo go lubię, podejmuje ryzyko, podoba mi się jego gra. Bardzo ważnym zawodnikiem jest oczywiście Zieliński. Mocnym punktem jest też gra zespołowa. To drużyna, która stara się grać do przodu – mówił hiszpański trener. – Lewandowski jako kapitan to taka latarnia polskiej reprezentacji, ale myślę, że zostanie godnie zastąpiony.

– Polska gra szeroko, skrzydłami, ma duże możliwości w tej kwestii. Ma zawodników, którzy są bardzo szybcy i stwarzają sytuacje. To też młoda drużyna, która idzie za pomysłami trenera, wie, co robi i ma jasny cel. Jest też na dobrym poziomie fizycznym, na co też musimy być przygotowani – dodał.

Co ciekawe, Martinez potwierdził doniesienia Krzysztofa Marciniaka z ostatniej Ligi+Extra. Dziennikarz Canal Plus informował, że Ruben Vinagre, piłkarz Legii Warszawa, znajduje się w orbicie jego zainteresowań. – Rozważaliśmy jego powołanie. Przyglądamy mu się. Dobrze mu idzie, ale mamy dużą konkurencję na jego pozycji – odpowiedział na pytanie o czołowego zawodnika naszej ligi.