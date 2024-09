Reprezentacja Niemiec osłabiona. Podstawowy napastnik z urazem

Reprezentacja Niemiec w Amsterdamie zmierzy się z Holandią w 2. kolejce Ligi Narodów. Die Mannschaft przystąpi do tego spotkania bez kluczowego zawodnika.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niemcy - Węgry

Reprezentacja Niemiec bez czołowego snajpera

Podopieczni Juliana Nagelsmanna znakomicie rozpoczęli zmagania w kolejnej edycji Ligi Narodów. Reprezentacja Niemiec podejmowała Węgrów na Merkur Spiel-Arena w Düsseldorfie i wygrała aż 5:0. Gole dla gospodarzy strzelali Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic i Kai Havertz.

Niestety, do drugiego pojedynku Niemcy przystąpią mocno osłabieni. W kadrze na starcie z Holandią zabraknie zdobywcy pierwszej bramki, a więc Füllkruga. Napastnik West Hamu zmaga się z problemami ze ścięgnem Achillesa i nie jest w stanie wystąpić w dzisiejszym meczu w Amsterdamie. 31-latek opuścił już zgrupowanie reprezentacji i udał się w podróż powrotną do Londynu.

Niclas Füllkrug ma za sobą 22 mecze w koszulce Die Mannschaft. Jego dorobek strzelecki wynosi aż 14 goli. Podczas Mistrzostw Europy 2024 dwukrotnie kierował piłkę do siatki, czyniąc to w potyczkach ze Szkocją i Szwajcarią. Teraz w klubie czekają go kolejne badania, które wykażą, jak poważna jest kontuzja.

