Probierz mocno krytykowany przez byłego reprezentanta Polski

Michał Probierz został skrytykowany przez Marka Koźmińskiego w "TVP Sport" za brak konsekwencji w powołaniach do reprezentacji Polski. Ekspert podał przykład Mateusza Bogusza, wskazując na sprzeczności w decyzjach selekcjonera.

SOPA Images Limited / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Marek Koźmiński

Marek Koźmiński uderzył w Michała Probierza

Selekcjoner Michał Probierz we wtorek powołał do kadry narodowej między innymi 18-letniego Michała Gurgula i 20-letniego Antoniego Kozubala z Lecha Poznań. Na listopadowym zgrupowaniu pojawi się również Mateusz Bogusz, który po dwóch miesiącach przerwy wraca do reprezentacji Polski.

Marek Koźmiński wyraził krytykę wobec Probierza. Zwrócił uwagę, że Bogusz został skreślony z kadry po jednym słabym występie przeciwko Chorwacji, ale mimo tego wrócił na kolejne mecze Ligi Narodów. Według eksperta, fakt, że Bogusz nie zrobił niczego przełomowego, aby zasłużyć na powrót, a mimo to został ponownie powołany, świadczy o niekonsekwencji w decyzjach selekcjonera.

– Raz go powołuje (Bogusza przy. red.), następnym razem nie i potem do niego wraca. Slisz dostał wiele szans w drużynie narodowej i nie potrafię sobie przypomnieć jego dobrych występów. Przed chwilą wypadł z kadry, ale już po miesiącu do niej wrócił. Nie jestem w stanie zrozumieć takiego podejścia – dodał.

– Żaden selekcjoner nie dostał tak dużego marginesu błędu jak trener Probierz. Widać niekonsekwencję w działaniu na przestrzeni kilkunastu już meczów. Nie jesteśmy w stanie wymienić nazwisk ośmiu piłkarzy, którzy są pewniakami do gry. Nie ma logiki w działaniu, panuje wręcz chaos – zaznaczył.

Reprezentacja Polski już 15 listopada zmierzy się z Portugalią w Porto, a trzy dni później podejmie Szkocję w Warszawie na zakończenie zmagań grupowej Ligi Narodów.