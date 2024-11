Probierz podjął ostateczną decyzję. Oto kadra Polski na mecz ze Szkocją

Michał Probierz podjął ostateczną decyzję w sprawie 23-osobowej kadry na wieczorny mecz ze Szkocją. Selekcjoner skreślił tylko jednego zawodnika z tych przebywających na zgrupowaniu. To Bartosz Mrozek.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Probierz

Probierz skreślił tylko jednego zawodnika przed meczem ze Szkocją

Reprezentacja Polski w piątek dostała lekcję futbolu od Portugalii przegrywając w Porto 1:5. Tym samym Biało-czerwoni stracili matematyczne szanse na awans do ćwierćfinałów Ligi Narodów. Podopieczni Michała Probierza muszą teraz walczyć o utrzymanie w Dywizji A. Jeśli wygrają lub zremisują w poniedziałkowym meczu ze Szkocja to trafią do baraży. W przypadku porażki, Polska w kolejnej edycji Ligi Narodów będzie rywalizować w Dywizji B.

Mecz ze Szkotami jest zatem niezwykle istotny dla reprezentacji Polski. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra Michał Probierz powołał 23-osobową kadrę. Zabrakło w niej Bartosza Mrozka. Wśród defensorów pojawił się natomiast Mateusz Wieteska, który został dowołany do kadry po starciu z Portugalią. W kadrze jest również Sebastian Szymański, który w ostatnim pojedynku nie zagrał z powodu urazu.

W starciu ze Szkocją nie zobaczymy też Jana Bednarka, Bartosza Bereszyńskiego i Tarasa Romanczuka, którzy doznali urazów w starciu z Portugalczykami. Nie ma też Michaela Ameyawa i Przemysława Frankowskiego, którzy zgrupowanie opuścili jeszcze przed piątkowym meczem z powodu kontuzji.

Kadra reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją

Bramkarze: Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Kamil Piątkowski, Mateusz Wieteska, Sebastian Walukiewicz, Michał Gurgul, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz

Pomocnicy: Bartosz Slisz, Kacper Urbański, Jakub Moder, Mateusz Bogusz, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński, Antoni Kozubal, Bartosz Kapustka, Dominik Marczuk, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski

Napastnicy: Karol Świderski, Adam Buksa, Krzysztof Piątek

Początek meczu Polska – Szkocja w poniedziałek, 18 listopada, o godzinie 20:45. Mecz zostanie rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie.

