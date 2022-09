fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire ponownie znalazł się w ogniu krytyki po poniedziałkowym meczu w Lidze Narodów. Angielski defensor sfaulował w polu karnym, czym przyczynił się do objęcia prowadzenia przez rywali. W poście na Instagramie przeprosił kibiców za swój błąd.

Harry Maguire na początku sezonu stracił miejsce w składzie Manchesteru United

Dla Garetha Southgate’a wciąż jest postacią kluczową, dlatego selekcjoner dał mu zagrać w obu wrześniowych meczach Ligi Narodów

Maguire w poniedziałek popełnił błąd, który doprowadził do utraty bramki. Po meczu z Niemcami przeprosił kibiców

Maguire przeprasza angielskich kibiców

Postać Harry’ego Maguire’a jest na Wyspach Brytyjskich utożsamiana z porażką. W ostatnich latach kibice Manchesteru United uznawali go za głównego winowajcę słabych wyników, przez co ten nie rozstawał się z krytyką. W obecnym sezonie menedżer Erik ten Hag zdecydował się usadowić go na ławce rezerwowych, tworząc z Raphaela Varane’a oraz Lisandro Martineza podstawową parę stoperów. Póki co wychodzi to na dobre, bowiem “Czerwone Diabły” po delikatnym falstarcie notują bardzo dobre rezultaty.

W reprezentacji Anglii osoba Maguire’a jest odbierana nieco inaczej. Selekcjoner Gareth Southgate bardzo ceni sobie umiejętności 29-latka i ma go za jednego z liderów zespołu. Pomimo braku regularnej gry w klubie, postawił na niego w obu wrześniowych meczach Ligi Narodów.

W poniedziałkowym starciu z Niemcami Maguire popełnił błąd w rozegraniu piłki, który “poprawił” kolejnym błędem. W polu karnym sfaulował Jamala Musialę, a wykorzystany rzut karny dał prowadzenie rywalom. Finalnie Anglicy zdołali odrobić stratę, a spotkanie zakończyło się remisem 3-3.

Na obrońcę Manchesteru United po raz kolejny spadła ogromna krytyka. Po meczu zdecydował się przeprosić angielskich kibiców na swoim Instagramie.

“Błędy są częścią futbolu, przepraszam. Wspaniały powrót do gry i duch walki w wykonaniu chłopaków. Trzeba myśleć o pozytywach i czekać na mundial w Katarze. Trudne czasy sprawią, że będziemy silniejsi” – napisał Maguire.

