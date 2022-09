PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Mitrovic

Aleksandar Mitrović strzelił we wtorek swoją 50. Bramkę dla reprezentacji Serbii. Co istotne, dokonał tego w zaledwie 75 meczach. Napastnik w trwającym sezonie udowadnia, że dorósł do poziomu Premier League, jest też liderem swojej kadry narodowej.

Aleksandar Mitrović potrzebował zaledwie 75 meczów, by strzelić 50 bramek dla swojej reprezentacji. Zrobił to znacznie szybciej, niż Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo

Jego gol przeciwko Norwegii (2:0) pomógł Serbom zapewnić sobie awans do Dywizji A Ligi Narodów

28-latek od początku sezonu strzelił już dziesięć bramek dla klubu i reprezentacji

Mitrović z 50. bramką dla reprezentacji Serbii

Dla Aleksandara Mitrovicia trwający sezon miał być papierkiem lakmusowym. 28-latek wracał do Premier League po zdewastowaniu rekordu zdobytych bramek w jednym sezonie Championship. W przeszłości już odbił się od angielskiej ekstraklasy i wielu ekspertów sądziło, że tym razem będzie podobnie.

Pierwsze miesiące trwającej kampanii zdają się wyprowadzać ich z błędu. Napastnik emanuje pewnością siebie i, co najważniejsze, strzela bramki, jak na zawołanie. Nie tylko zresztą w klubie. We wtorek osiągnął istotny kamień milowy w kontekście gry dla reprezentacji. Jego Serbia pokonała reprezentację Norwegii (2:0), a jednego z goli strzelił właśnie Mitrović. Snajper Fulham miał się, z czego cieszyć. Nie tylko zapewnił swej kadrze awans do Dywizji A Ligi Narodów, wygrywając korespondencyjny pojedynek z Erlingiem Haalandem, ale też zdobył 50. bramkę w barwach narodowych. Wtorkowe starcie było dla 28-latka 75. w reprezentacji. Dla porównania, by ustrzelić 50 bramek dla swojego kraju, Lionel Messi potrzebował 107 spotkań, a Cristiano Ronaldo 114. Przy takiej dyspozycji trudno nie spodziewać się, by najbliższego lata nie trafił do jednego z czołowych klubów Europy.

Games taken to score 50 international goals:



◎ 114 – Cristiano Ronaldo

◎ 107 – Lionel Messi

◉ 76 – Aleksandar Mitrovic



Ballon d’Or incoming. 😉 pic.twitter.com/DD6MQfZA0u — Squawka (@Squawka) September 27, 2022

Mitrović w tym sezonie strzelił już sześć bramek w siedmiu spotkaniach Premier League. Do tego dołożył cztery podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej.

Czytaj więcej: Zwycięski marsz Argentyny trwa, a federacja doceniła selekcjonera Scaloniego.

Fulham Newcastle 3.10 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2022 10:14 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin