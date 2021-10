Jaka stawka w Lidze Narodów? Wpływ rozgrywek na ranking FIFA i finanse

Reprezentacja Francji zmierzy się dzisiaj wieczorem z Belgią w drugim półfinale Ligi Narodów UEFA. Na zwycięzcę tej potyczki czeka już reprezentacja Hiszpanii, która w środę pokonała Włochów (2:1). RMC Sport na swoich łamach ujawnił, że triumf w tych rozgrywkach nie tylko wpłynie na sytuację poszczególnych ekip w rankingu FIFA, ale też na finanse poszczególnych federacji piłkarskich.

Liga Narodów UEFA w sezonie 2020/2021 jest na finiszu

Prezentujemy stawki finansowe w rozgrywkach i wpływ Final Four na ranking FIFA

Pierwszym triumfatorem rozgrywek była Portugalia, ale już wiadomo, że Cristiano Ronaldo i spółka nie obronią tytułu

Giganci powalczą o niezłe pieniądze

Reprezentacja Francji zmierzy się z Czerwonymi Diabłami na stadionie w Turynie. Chociaż sam końcowy triumf w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA nie daje jeszcze dużego uznania, to jednak zysk finansowy dla triumfatora rozgrywek jest naprawdę niezły.

W grę wchodzi kilka milionów euro do zgarnięcia. Sześć milionów euro zainkasuje zwycięzca Ligi Narodów UEFA. Tymczasem 4,5 miliona euro otrzyma finalista. Konkretne pieniądze są również dla drużyn, które zajmą kolejno trzecie i czwarte miejsce w rozgrywkach.

Pula nagród dla pierwszych czterech drużyn w Lidze Narodów UEFA:

► 6 mln euro dla zwycięzcy,

► 4,5 mln euro dla finalisty

► 3,5 mln euro dla trzeciego zespołu

► 2,5 mln euro dla czwartego zespołu

Każda z 55 ekip uczestniczących w Lidze Narodów UEFA może liczyć na wpływ finansowy. Wszystkie drużyny, które były w Dywizji A, miały zagwarantowane 2,25 miliona euro za udział w fazie grupowej. Na 1,5 miliona euro mogły liczyć drużyny z Dywizji B, 1,125 miliona euro ekipy w Dywizji C i 750 tysięcy drużyny w Dywizji D.

Nastąpią zmiany w rankingu FIFA?

Po Final Four Ligi Narodów można też spodziewać się zmian w rankingu FIFA, co ma kluczowe znaczenie przy rozstawieniu poszczególnych zespołów w przypadku różnych losowań. Zasada jest prosta, za zwycięstwo są przyznawane punkty. Im mocniejszy jest pokonany rywal, tym współczynnik naliczonych punktów jest wyższy.

Według kryteriów FIFA półfinały i finał Ligi Narodów UEFA są tak samo wartościowane, jak eliminacje do mistrzostw świata czy mistrzostw Europy. Dla porównania współczynnik przypisany meczom grupowym na jest dwukrotnie wyższy. Wskaźnik zwycięstwa w rzutach karnych (0,75) jest mniej ważny niż wskaźnik sukcesu w regulaminowym czasie gry lub w dogrywce (1). Mniej karana jest także porażka w serii jedenastek (0,5 przeciwko 0).

Przed rozpoczęciem półfinału Ligi Narodów Belgia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli (od końca 2018 roku) z 1832 punktami. Francja jest na czwartej pozycji, legitymując się bilansem 1754 oczek. Już teraz wiadomo, że zwycięstwo Trójkolorowych bez rzutów karnych przyniesie nieco ponad 14 punktów. Czerwone Diabły w przypadku zwycięstwa mogą natomiast zadowolić się 11 punktami, na co pływ ma fakt, że ich przeciwnik jest gorzej sklasyfikowany.

Warto pamiętać, że Liga Narodów UEFA w sezonie 2022/2023 będzie miała większy wpływ na eliminacje Euro 2024. W zależności od wyników w fazie grupowej ustalana jest klasyfikacja generalna. To będzie miało znaczenie w przypadku rozstawienia drużyn w eliminacjach do mistrzostw Europy. Zwycięzcy grup w Dywizji A w edycji Ligi Narodów UEFA w sezonie 2018/2019, czyli Szwajcaria, Holandia, Portugalia i Anglia to drużyny, które znalazły się w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji do Euro 2020.

