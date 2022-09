Pressfocus Na zdjęciu: Hans-Dieter Flick

Reprezentacja Niemiec poniosła pierwszą porażkę za kadencji Hansa-Dietera Flicka, niespodziewanie przegrywając w Lidze Narodów z Węgrami. Selekcjoner 4-krotnych mistrzów świata nie był jednak specjalnie zmartwiony tą przegraną.

Niemcy przegrali z Węgrami i definitywnie stracili szanse na pierwszy historii awans do final four Ligi Narodów

Podopieczni Hansa-Dietera Flicka zajmują dopiero 3. miejsce w grupie 3

Flick jednak uważa, że porażka jego reprezentacji przyszła w odpowiednim momencie

Niemcy bez ikry

Węgrzy wygrali z Niemcami w Lipsku 1:0 po cudownym golu strzelonym piętą przez Adama Szalai w 17. minucie. Po stracie bramki, podopieczni Hansa-Dietera Flicka od razu wzięli się za odrabianie strat, ale ich ataki były nieporadne. Dość powiedzieć, że z 10 strzałów gospodarzy, zaledwie trzy były celne.

Dzięki temu zwycięstwo, Węgrzy są liderem grupy 3 i w poniedziałek zmierzą się z Włochami w meczu o awans do Final Four Ligi Narodów. Niemcy z dorobkiem pięciu punktów, zajmują 3. miejsce w grupie. Mogą być również spokojni o swój byt w Dywizji A kolejnej edycji Nations of League, ponieważ Anglicy przegrali z Włochami i to właśnie oni zostali zdegradowani do niższej dywizji.

Spokój Flicka

Choć niemiecka prasa skrytykowała piątkową postawę Die Mannschaft, to jednak Flick po meczu daleki był od krytyki swoich podopiecznych.

– Oczywiście, że porażka nas martwi – przyznał 57-letni szkoleniowiec. – Teraz już wiemy, jak mamy grać.

– Zagraliśmy bardzo kiepską pierwszą połowę, w której nie byliśmy aktywni, mało pewni siebie i popełniliśmy zbyt wiele drobnych błędów. W drugiej połowie formalnie było już lepiej, ale w dalszym ciągu nie stwarzaliśmy okazji do zdobycia bramki. Lepiej jednak przegrać teraz, aniżeli na mundialu – podkreślił.

