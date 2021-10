Donnarumma niemile widziany w Mediolanie. Włoch w opinii kibiców został draniem

Gianluigi Donnarumma prosił kibiców Milanu, aby nie obrażali go po powrocie na San Siro, gdzie dzisiaj wieczorem reprezentacja Włoch zmierzy się z Hiszpanią w spotkaniu Final Four Ligi Narodów UEFA. Tymczasem w Mediolanie pojawił się transparent, który wyraził jasno stosunek kibiców do zawodnika.

Reprezentacja Włoch dzisiaj wieczorem zmierzy się z Hiszpanią w półfinale Final Four Ligi Narodów UEFA

Na przyjemne powitanie nie może liczyć Gianluigi Donnarumma

Kibicew wyrazili jasne stanowisko, co myślą o bramkarzu PSG

Donnarumma musi być przygotowany na najgorsze

Gianluigi Donnarumma na zasadzie wolnego transferu latem zamienił AC Milan na Paris Saint-Germain. Wpływ na taki rozwój wydarzeń miał fakt, że przedstawiciel Ligue 1 zaproponował Włochowi tylko trochę atrakcyjniejsze warunki finansowe.

Powyższy stan rzeczy sprawił, że fani Rossonerich wściekli się na bramkarza. Donnarumma przed starciem z Hiszpanią poprosił kibiców, aby nie drwili z niego po powrocie na Stadio San Siro. Fani natomiast wywiesili na moście baner z napisem: “Nigdy nie będziesz już mile widziany w Mediolanie”. Ponadto zostały użyte tez mniej parlamentarne słowa, które nie nadają się do cytowania.

Mentre #Donnarumma in un’intervista si augura di non ricevere fischi, la #CurvaSudMilano risponde con questo striscione. pic.twitter.com/GJ6PnTnsc5 — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) October 5, 2021

Nie jest to nowa sytuacja w przypadku reprezentanta Włoch. W momencie, gdy Donnarumma zdecydował się na przeprowadzkę do teamu z Paryża, to sporo negatywnych komentarzy było skierowanych pod jego adresem w mediach społecznościowych. W trakcie jednego ze spotkań młodzieżowej reprezentacji Włoch kibice rzucali nawet w zawodnika fałszywymi banknotami.

22-letni golkiper w tej kampanii wystąpił łącznie w czterech meczach, notując w dwóch czyste konto. Donnarumma związał się z PSG kontraktem do końca czerwca 2026 roku.

Czytaj więcej: Włochy – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2021)