fot. Imago / Claudio Giovannini Na zdjęciu: Roberto Mancini

Reprezentacja Włoch powalczy w czwartek wieczorem o awans do finału Ligi Narodów UEFA z Hiszpanią

Roberto Mancini podchodzi do starcia z La Furia Roja z pokorą

Mecz obdędzie się w na stadionie De Grolsch Veste w Enschede

Mancini przed spotkaniem Hiszpania – Włochy

Reprezentacja Włoch w półfinale Ligi Narodów UEFA będzie miała wysoko zawieszoną poprzeczkę. Selekcjoner czterokrotnych mistrzów świata przekonywał jednak jeszcze przed samym meczem, że dużym osiągnięciem jego drużyny jest awans do finałowej fazy rozgrywek.

– Przede wszystkim powrót do turnieju finałowego, to wielkie osiągnięcie. W fazie grupowej mieliśmy tak silnych przeciwników, jak Niemcy, Anglia i Węgry. Dotarliśmy do finału i jasne jest, że chcemy wygrać jak wszyscy, ale nie będzie to łatwe. Musiałem dokonać wyboru w sprawie selekcji. Niestety, ktoś został w domu, ale wszyscy faceci, którzy tu są, na to zasługują – mówił Roberto Mancini cytowany przez Uefa.com.

Mecz Hiszpania – Włochy w półfinale Ligi Narodów UEFA odbędzie się 15 czerwca na stadionie De Grolsch Veste w Enschede. Spotkanie zacznie się o 20:45.

Czytaj więcej: Hiszpania – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (15.06.2023)