Deschamps ucina rozmowy o Mbappe. Krótki komentarz

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps i Kylian Mbappe

Deschamps nie chciał mówić o Mbappe

Francja w tym roku rozegra jeszcze dwa spotkania. Les Bleus czekają starcia z Izraelem i Włochami w fazie grupowej Ligi Narodów. Po czterech kolejkach Trójkolorowi mają na koncie dziewięć punktów i są bliscy awansu do ćwierćfinału. Ich przewaga nad Belgią, która zajmuje 3. miejsce, wynosi pięć oczek.

Na listopadowym zgrupowaniu brakuje Kyliana Mbappe. Didier Deschamps nie zdecydował się na skorzystanie z usług napastnika Realu Madryt. Absencja największej gwiazdy reprezentacji wywołuje szeroko zakrojone dyskusje, których tuż przed meczem LN chce uniknąć selekcjoner. Jednak trener Francji na konferencji prasowej musiał zmierzyć się z oczywistym pytaniem.

– Dlaczego Mbappe niezostał powołany? Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia. Jest tu 23 graczy i to wszystko. Kyliana tu nie ma, zostawcie go w spokoju – tak Deschamps skomentował sytuację w reprezentacji.

Czy Mbappe wróci do kadry? Jak donosi Romain Molina gwiazdor Realu Madryt nie zamierza grać dla drużyny narodowej, jeśli poprawie nie ulegną jego relacje z Didierem Deschampsem.