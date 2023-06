Reprezentacja Holandii w środowy wieczór zmierzy się w półfinale Final Four Ligi Narodów UEFA z Chorwacją. Przed tym spotkaniem selekcjoner Oranje mówił o pomocniku Luce Modriciu.

fot. Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Ronald Koeman

Reprezentacja Holandia zmierzy się w środowy wieczór z Chorwacją

Przed spotkaniem o planie na niego opowiedział trener Ronald Koeman

Starcie odbędzie się na Feyenoord Stadium

Ronald Koeman przed meczem Holandia – Chorwacja

Reprezentacja Holandii zmierzy się w walce o finał Ligi Narodów UEFA z Chorwacją. Pochwał w kierunku rozgrywającego Chorwatów nie szczędził selekcjoner Pomarańczowych.

– Luka Modrić to fantastyczny zawodnik z niesamowitym doświadczeniem i niesamowitym zrozumieniem gry. Chcemy pozbawić go możliwości zawracania i wykonywania podań. Cała chorwacka to jednak jedna potężna jednostka – mówił Ronald Koeman cytowany przez Uefa.com.

Reprezentacja Holandii bierze udział w finale Ligi Narodów UEFA, który rozgrywany jest na arenach w Rotterdamie i Enschede. Starcie z Chorwacją zacznie się o godzinie 20:45.

