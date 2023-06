Holandia – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (14.06.2023)

IMAGO/Laci Perenyi Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Holandia – Chorwacja, typy bukmacherskie

Reprezentacja Holandii po raz drugi zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów. W pierwszej edycji Pomarańczowi musieli w finałowym meczu uznać wyższość Portugalii. Teraz zagrają w roli gospodarza, co niewątpliwie zwiększa ich szanse. Do półfinałowego spotkania z Chorwacją przystąpią w roli faworyta, ale rywale z pewnością nie stoją na straconej pozycji. W środowy wieczór spodziewamy się zaciętego pojedynku i zamkniętego pojedynku, a co za tym idzie niezbyt dużej liczby bramek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Holandia – Chorwacja, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje w tym roku rozpoczęły już rywalizację w eliminacjach do Euro 2024. Reprezentacja Holandii walkę o udział w turnieju finałowym rozpoczęła od wysokiej wyjazdowej porażki 0:4 z Francją. W drugim meczu zapisała na swoje konto komplet punktów, pokonując u siebie 3:0 Gibraltar.

Chorwaci po dwóch eliminacyjnych kolejkach mają na swoim koncie cztery punkty. Po remisie 1:1 na własnym stadionie z Walią na inaugurację eliminacji, następnie pokonała 2:0 na wyjeździe Turcję.

Holandia – Chorwacja, historia

Dla obu drużyn będzie to trzecia konfrontacja w historii. Pierwszy ich pojedynek miał miejsce podczas mistrzostw świata w 1998 roku, a jego stawką były brązowe medale. Wówczas mecz na Parc des Princes w Paryżu 2:1 wygrała reprezentacja Chorwacji.

Drugie spotkanie miało miejsce dziesięć lat później. W towarzyskim meczu, który rozegrany został w Splicie, Holandia wygrała pewnie 3:0.

Holandia – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Holandia – Chorwacja, kto awansuje?

Holandia – Chorwacja, przewidywane składy

W holenderskim zespole zabraknie przede wszystkim Memphisa Depay’a, który od dłuższego czasu zmaga się z urazem łydki. W ostatecznej kadrze na turniej finałowy zabrakło między innymi Ryana Gravenbercha, Stevena Berghusa czy Stefana de Vrija.

Z kolei Chorwacja będzie musiała sobie poradzić bez Josko Gvardiola i Marko Livaji.

Holandia – Chorwacja, transmisja meczu

Półfinałowy mecz Holandia – Chorwacja rozegrany zostanie w środę (14 czerwca) o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Polsat Sport Extra.

