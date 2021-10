Reprezentacja Belgii w czwartek wieczorem zmierzy się w drugim półfinałowym spotkaniu Final Four Ligi Narodów UEFA z Francją. Przed tym starciem kilka zdań wyraził Toby Alderweireld. Piłkarz Czerwonych Diabłów przekonywał, że nie obawia się w ogóle takich piłkarzy jak Kylian Mbappe, czy Antoine Griezmann.

Reprezentacja Belgii zmierzy się w półinale turnieju finałowego Ligi Narodów UEFA z Francją

Potyczka na stadionie w Turynie zapowiada się niezwykle ciekawie

Przed batalią z Francją ciekawej wypowiedzi udzielił Toby Alderweireld

Reprezentacja Belgii chce udowodnić swoją siłę

Reprezentacja Belgii zmierzy się z Trójkolorowymi na stadionie w Turynie w czwartek o 20:45. Tymczasem zawodnik broniący barw Al-Duhail wypowiedział się na temat zbliżającej się potyczki.

– Oczywiście zagramy z zespołem na bardzo wysokim poziomie. Nie możemy jednak dać odczuć rywalom, że jest to nas zespół zbyt mocny. Podchodzę do tej potyczki jak do każdej innej. Chcemy zagrać w finale i to jest nasz cel. Musimy podejść do spotkania profesjonalnie. Nie ma dla nas większego znaczenia to, jak zaprezentuje się Francja. To dla nas dobry test na sprawdzenie się i pokazanie wszystkim, dlaczego jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingu FIFA – mówił Alderwiereld cytowany przez RMC Sport.

Były piłkarz Tottenhamu Hotspur nie ukrywa, że jest podekscytowany tym, że będzie mógł rywalizować z takimi zawodnika jak Mbappe, czy Griezmann. – Nie mogę doczekać się momentu, gdy będę mógł zagrać przeciwko Mbappe i Griezmannowi. Nie boję się ich. Chcę się pokazać i udowodnić, że możemy grac z najlepszymi jak równy z równym – przekonywał Alderweireld.

