Szkoleniowcy Realu Madryt i Liverpoolu opublikowali już jedenastki, które wybiegną na boisko w ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Roberto Firmino rozpocznie go na ławce, w pierwszym składzie znalazło się zaś miejsce dla Naby’ego Keity.

Real Madryt – eksperymentalna obrona

Jeszcze dziś rano spekulowano, że Zinedine Zidane może spróbować przeciwko The Reds gry z trzema środkowymi obrońcami. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, jaki otrzymał Raphael Varane zmusił trenera do zmiany decyzji. Królewscy rozpoczną spotkanie w tradycyjnym ustawieniu 4-3-3. Pod nieobecność Varane’a i Sergio Ramosa, eksperymentalny środek obrony stworzą Nacho Fernandez i Eder Militao. Po ich bokach wystąpią Ferland Mendy i Lucas Vazquez. Na bramce stanie, rzecz jasna, Thibaut Courtois. Zidane desygnował też do gry swój galowy środek pola, tworzony przez Casemiro, Lukę Modricia i Toniego Kroosa. W ataku Karima Benzemę wspierać będą Vinicius oraz Marco Asensio.

Liverpool – Roberto Firmino rozpocznie na ławce, Keita w wyjściowym składzie

Juergen Klopp dość mocno zaskoczył desygnowaną jedenastką. Niemiec pozostawił na ławce, wracającego po kontuzji, Roberto Firmino. Dopełniać Sadio Mane i Mohameda Salaha w ofensywie będzie zatem bohater ostatniego spotkania z Arsenalem, Diogo Jota. Spośród pomocników, ze składu z meczu przeciwko Kanonierom utrzymał się jedynie Fabinho. Brazylijczyka wspierać będzie Georginio Wijnaldum oraz Naby Keita. Linia defensywna, również z powodu niewielkiej możliwości manewru, pozostała niezmieniona. Przed Alissonem biegać będą: Trent Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips, Ozan Kabak oraz Andrew Robertson.

Real Madryt Liverpool FC 2.76 3.50 2.70 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 6. kwietnia 2021 20:56 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin