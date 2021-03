Zidane: powrót Ronaldo do Realu? Być może

Zinedine Zidane wziął udział w konferencji przed meczem Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Atalantą. Odpowiedział na pytania odnośnie Cristiano Ronaldo czy też kolejnej kontuzji Edena Hazarda.

“Hazard? Nie potrafię tego wyjaśnić”

Najwięcej pytań na konferencji dotyczyło kolejnej kontuzji Edena Hazarda. Belg wrócił do gry w poprzednim meczu Realu Madryt z Elche (2:1), ale dziś nie wziął już udziału w treningu drużyny.

– Nie zagra z Atalantą. Zaraz klub coś opublikuje, na razie nie mogę powiedzieć więcej. Ostatecznie to sprawa, której nie potrafię wyjaśnić. Coś się dzieje z Edenem. Wcześniej nigdy nie cierpiał na kontuzje i to dla niego coś nowego. Podtrzymujemy go na duchu, mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Kibice nie mogą tracić cierpliwości do niego. Wszyscy wiemy, jaki to zawodnik. Wszyscy chcemy oglądać go na boisku, ale w tym momencie to niemożliwe. Przykro mi z jego powodu. Nie wiem, czy pod moją wodzą, czy u kogoś innego, ale zobaczymy w końcu prawdziwego Edena Hazarda – powiedział o podopiecznym Zinedine Zidane.

“Z Atalantą zaczynamy od zera”

We wtorek Królewscy zmierzą się z Atalantą. W Bergamo Real zwyciężył skromnie po bramce Ferlanda Mendy’ego w końcówce. Zizou podkreślił, że w rewanżu jego drużyna rozpocznie od zera.

– Zaczniemy od zera. Pierwszy mecz się zakończył, teraz czeka nas trudne spotkanie. Jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Jutro będziemy musieli się wykazać, by wywalczyć awans. Nie możemy myśleć, że już mamy go w kieszeni. Ten mecz jest dla nas jak finał. Rywal jest bardzo silny i będziemy musieli się świetnie zaprezentować. Zabraknie nam Casemiro, ale zobaczysz, jak zagramy. Mamy innych zawodników, nie martwię się tym – powiedział Zinedine Zidane.

Ponadto wziął w obronę Marco Asensio oraz Fede Valverde.

– Marco jest skupiony na tym, co robi. Zawsze wymagamy od niego więcej, to ważne. Wiem, co może wnieść do zespołu. Gole przyjdą z czasem. Fede czuje się w porządku, jego uraz to przeszłość. Wiemy, co może wnieść, jest niesamowity – ocenił podopiecznych Francuz.

“Powrót Ronaldo? Być może”

Na konferencji nie mogło też zabraknąć pytania o ewentualny powrót Cristiano Ronaldo do Realu Madryt. Zizou wyraźnie podoba się ten pomysł.

– Jego powrót? To może się zdarzyć. Znamy Cristiano, wiemy, jaką jest osobą i wszystko, co zrobił dla klubu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Miałem to szczęście, że trenowałem go i był niezwykle imponujący. Teraz pomaga Juventusowi – powiedział o portugalskiej gwieździe Zidane.

Spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Atalantą rozpocznie się już we wtorek o godzinie 21.00. Sprawdź, gdzie obejrzysz ten mecz.

