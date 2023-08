Zespół Polaków potencjalnym rywalem Rakowa w III rundzie el. LM

Raków Częstochowa poznał już potencjalnego rywala w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Medaliki w przypadku awansu zmierzą się z Arisem Limassol. Do awansu Cypryjczyków przyczynił się Mariusz Stępiński.

Aris Limassol potencjalnym rywalem Rakowa w III rundzie el. LM

Aris Limassol już w pierwszym meczu z BATE mocno przybliżył się do awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów wygrywając aż 6:2. We wtorkowym rewanżu Cypryjczycy wbili swoim rywalom kolejne pięć goli, a jedna z bramek padła łupem Mariusza Stępińskiego. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Arisu 5:3. Warto nadmienić, że w Arisie opróćz Mariusza Stępińskiego występuje również inny Polak Karol Struski.

Raków swój rewanżowy mecz w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rozegra w środę. Medaliki po pierwszym spotkaniu mają jednobramkową przewagę dzięki wygranej 3:2. Zespół Dawida Szwargi prowadził w tamtym pojedynku już 2:0, ale błędy w defensywie sprawiły, że Karabach doprowadził do wyrównania, a o wygranej mistrza Polski przesądził fantastyczny gol Kittela.

W przypadku przegranej i odpadnięcia z eliminacji Ligi Mistrzów, Raków trafi do III rundy eliminacji Ligi Europy. Tam zmierzy się z przegranym z pary HJK Helsinki – Molde FK.

