Real Madryt już o 21:00 zmierzy się z Borussią Dortmund w finale Ligi Mistrzów. Zaskakujące słowa przed meczem rzucił Claude Makelele. Były francuski piłkarz uważa, że spotkanie będzie zdecydowanie trudniejsze do wygrania dla "Królewskich".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti oraz Eduardo Camavinga

Claude Makelele zachwycony Borussią Dortmund

Już o 21:00 cały piłkarski świat będzie spoglądał na londyńskie Wembley. To właśnie na tym legendarnym stadionie odbędzie się finał Ligi Mistrzów. A w nim Real Madryt zmierzy się z Borussią Dortmund. Zdecydowanym faworytem zbliżającego się spotkanie jest zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego.

Zaskakującą opinią na temat meczu podzielił się Claude Makelele. Legendarny francuski piłkarz w rozmowie z mediami przyznał, że spotkanie finałowe będzie zdecydowanie trudniejsze dla Realu Madryt niż Borussii Dortmund. Były piłkarz „Królewskich” uważa, że niemiecki zespół nic nie musi, a cała presja będzie ciążyła na Hiszpanach.

– Przewidywania na finał Ligi Mistrzów? Przede wszystkim obecności w nim Borussii nie możemy traktować jako niespodzianki. Kocham tę drużynę, ponieważ widzę w niej to, na co sam zawsze patrzyłem. Pokora, gra razem, zjednoczenie w całej drużynie… Nie ma tam zbyt wielu ani wielkich zawodników, ani wielkich nazwisk – powiedział Claude Makelele, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

– Myślę, że ten finał będzie trudniejszy dla Realu Madryt. Naprzeciwko będą mieć bowiem rywala, który nic nie musi. Jeśli Borussia wygra, to oczywiście wszyscy będą tam szczęśliwi. Ale jeśli przegra, to wszyscy będą mówić, że przecież to był Real Madryt – dodał były francuski piłkarz.

