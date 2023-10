Manchester City pędzi po awans do 1/8 finału. Haaland bohaterem

IMAGO/Nigel Keene Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City z kompletem zwycięstw

Manchester City zdominował pierwszą połowę meczu z Young Boys w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Mistrz Anglii nie udokumentował jednak swojej przewagi golem i Szwajcarzy niespodziewanie do przerwy remisowali z triumfatorem poprzedniej edycji rozgrywek.

Po zmianie stron Manchester City wrzucił tryb sportowy i nie dał rywalowi zaistnieć przez większość czasu. Mimo tego gospodarze doczekali się gola. Był on jednak tylko odpowiedzią na trafienie, którego autorem był Manuel Akanji. Kilka minut później piłkę w siatce umieścił Meschack Elia. Manchester City przed stratą punktów uchronił Erling Haaland i jego dublet. Norweg wydatnie przyczynił się do wygranej 3:1 i kompletu dziewięciu punktów w grupie G. Przewaga Obywateli nad trzecim miejscem to aż osiem oczek, więc awans do 1/8 finału jest o krok.