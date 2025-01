ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Benfica – Barcelona. Szczęsny wystąpi w podstawowym składzie

Już dzisiaj wieczorem Benfica Lizbona podejmie na własnym stadionie Barcelonę w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów. Przed tym spotkaniem wielu polskich kibiców zadaje sobie pytanie, czy między słupkami zespołu Blaugrany zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie nasz rodak, a nie Inaki Pena, zagra w podstawowym składzie drużyny Dumy Katalonii. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Łukasza Wiśniowskiego z serwisu “Meczyki.pl”.

Przypomnijmy, że 34-letni bramkarz dołączył do Barcelony w październiku poprzedniego roku i do tej pory rozegrał tylko 3 spotkania w barwach katalońskiego giganta. Nasz rodak pokazał się z bardzo dobrej strony w półfinale Superpucharu Hiszpanii, gdzie ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka pokonała Athletic Bilbao 2:0. Wojciech Szczęsny zagrał również w finale tych rozgrywek, ale tam się nie popisał, wylatując z czerwoną kartką. Mimo to FC Barcelona wygrała 5:2 z Realem Madryt.

Wygląda na to, że w dzisiejszym pojedynku na Estadio da Luz zobaczymy na boisku dwóch Polaków – nie tylko Wojciecha Szczęsnego, ale także Roberta Lewandowskiego. Pierwszy gwizdek w rywalizacji między Benfiką Lizbona a Barceloną wybrzmi o godzinie 21:00. To spotkanie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1.