Ważny zawodnik Realu Madryt może opuścić finał Ligi Mistrzów

Real Madryt w czwartek wyruszy do Anglii, aby zmierzyć się z Borussią Dortmund w finale Ligi Mistrzów UEFA, który odbędzie się w sobotę. Na pokładzie samolotu Królewskich do Londynu może jednak zabraknąć Andrija Łunina.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Problemy zdrowotne Łunina przed finałem Ligi Mistrzów

Według dziennikarki Aranchy Rodriguez, bramkarz Realu Madryt, Andrij Łunin, może nie polecieć z resztą drużyny do Londynu na finał Ligi Mistrzów. 25-letni zawodnik nie trenował od trzech dni z powodu grypy. Chociaż Ukrainiec uporał się z chorobą, zdaniem lekarzy nadal może być nosicielem wirusa, a klub chce uniknąć zarażenia się innych graczy.

Real Madryt, zdaje sobie sprawę z wagi sobotniego meczu, dlatego rozważa, by Łunin pozostał w Madrycie w celu uniknięcia zbędnego ryzyka. Plan zakłada, że bramkarz nie poleci z drużyną do Londynu w czwartek, a zamiast tego uda się tam sam w sobotę. Ukrainiec przejdzie kolejne badania, a w zależności od wyniku, możliwe jest, że poleci do Londynu już w piątek. Niemniej jednak wydaje się mało prawdopodobne, że dołączy do kolegów z zespołu wcześniej.

Natomiast już wcześniej sugerowano, że Łunin ustąpi miejsca Thibautowi Courtois w wyjściowej jedenastce na mecz z Borussią Dortmund. Wydarzenia tego tygodnia jeszcze bardziej zwiększyły prawdopodobieństwo, że to Belg zagra od pierwszej minuty.

Real Madryt jest zdeterminowany, aby zdobyć trofeum Ligi Mistrzów i nie chce ryzykować zdrowia swoich zawodników. Ostateczna decyzja dotycząca udziału Łunina w podróży do Londynu zostanie podjęta po czwartkowych badaniach, ale wszystko wskazuje na to bramkarz poleci do Anglii sam, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla reszty zespołu.

