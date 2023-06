Manchester City w roli faworyta podejdzie do sobotniego meczu finałowego Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Przed tym spotkaniem swoją opinią na temat zbliżającego się spotkania podzielił się Kyle Walker.

fot. Imago / John Walton Na zdjęciu: Kyle Walker

Manchester City w powszechnej opinii jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w meczu z Interem Mediolan w Ligi Mistrzów

Kyle Walker przekonywał w jednym z ostatnich wywiadów, że Nerazzurri zawieszą wysoko poprzeczkę jego drużynie

Mecz finałowy odbędzie się Ataturk Olympic Stadium

Kyle Walker przed spotkanie Manchester City – Inter Mediolan

Manchester City ma zamiar zakończyć sezon 20222/2023 z potrójną koroną. Podopieczni Josepa Guardioli wygrali już mistrzostwo Premier League i Puchar Anglii. Kolejne trofeum mogą wygrać w sobotni wieczór.

– Nie wystarczy, że Manchester City po prostu pojawi się na boisku, aby zdobyć potrójną koronę. Inter nie doszedł do finału przez przypadek. Dotarł do niego dzięki dobrej obronie i grze do samego końca – mówił Kyle Walker w rozmowie cytowanej przez Sky Sports.

– Chcemy wygrać, ale nie sądzę, że będzie to tak łatwe, jak ludzie sobie wyobrażają. To finał i wszystko może się wydarzyć w ciągu 90 minut futbolu – uzupełnił obrońca.

Spotkanie finałowe elitarnych rozgrywek odbędzie się 10 czerwca. Arena spotkania mieści się w Stambule. Starcie zacznie się o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Gwiazda Manchesteru City opuści klub. Pożegna się po finale LM