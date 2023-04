fot. PressFocus Na zdjęciu: Inter - Benfica

Inter Mediolan zremisował z Benficą 3-3

Zaliczka z pierwszego spotkania pozwoliła awansować do półfinału Ligi Mistrzów

W kolejnej fazie Nerrazzurich czeka zacięta rywalizacja z Milanem

Inter gra dalej

Po pierwszym meczu w komfortowej sytuacji był Inter Mediolan, który pokonał na wyjeździe Benficę 2-0. W rewanżu musiał więc utrzymać korzystny wynik i zapewnić sobie przy tym awans do półfinału Ligi Mistrzów.

Od pierwszych minut na musiku była Benfica, ale to gospodarze jako pierwsi przeszli do konkretów. Nicolo Barella wykorzystał nieporadność rywali w defensywie i precyzyjnym uderzeniem wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Benfica nie dawała za wygraną i jeszcze przed przerwą wyrównała stan rywalizacji. Precyzyjne dośrodkowanie Rafy na bramkę zamienił Fredrik Aursnes.

Goście nie zamierzają się poddać! 1:1 ⚽



📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/qcByfhd2W9 — Polsat Sport (@polsatsport) April 19, 2023

Po zmianie stron ponownie więcej z gry mieli Nerrazzuri. W 65. minucie Lautaro Martinez wyprowadził Inter na ponowne prowadzenie. Na wprost bramki piłkę Argentyńczykowi wystawił Federico Dimarco.

Lautaro Martinez zdobył drugą bramkę dla Interu Mediolan ⚽



📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/u3IvUQB3ej — Polsat Sport (@polsatsport) April 19, 2023

W 78. minucie padł trzeci gol dla wicemistrza Włoch. Tym razem precyzyjnym uderzeniem tuż przy słupku popisał się Joaquin Correa.

Benfica do głosu doszła w samej końcówce. W 86. minucie straty zminimalizował Antonio Silva, a w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Petar Musa. Portugalczycy nie mieli już natomiast czasu, aby powalczyć o kolejne trafienia i dogrywkę. Do półfinału awansował więc Inter, gdzie zagra w derbach z Milanem.