dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Vincent Kompany w wyjątkowych słowach o Hansim Flicku

W najbliższy środowy wieczór dojdzie do hitowego starcia w rozgrywkach Ligi Mistrzów. A w nim FC Barcelona przed własną publicznością zmierzy się z Bayernem Monachium. Wielu kibiców nie może się doczekać tego starcia. Nadchodzący mecz pokaże, w którym miejscu znajdują się obie drużyny. Warto zaznaczyć, że zarówno jedni jak i drudzy notują świetny start sezonu.

Tymczasem w przedmeczowej rozmowie Vincent Kompany w wyjątkowych słowach wypowiedział się o Hansim Flicku. Belgijski trener wymienia szkoleniowca FC Barcelony jednym tchem z takimi legendami Bayernu Monachium jak Pep Guardiola czy Jupp Heynckes.

– Flick jest jednym z trenerów, którzy dokonali niesamowitych rzeczy dla Bayernu, podobnie jak Heynckes czy Guardiola. To z pewnością będzie dla nich wyjątkowy mecz, on chce wygrać, my chcemy wygrać – powiedział Vincent Kompany, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

Hansi Flick był szkoleniowcem Bayernu Monachium w latach 2019-2021. Niemiec wraz z bawarskim zespołem sięgnął dwukrotnie po triumf w Bundeslidze, raz w Lidze Mistrzów, Pucharze Niemiec, Superpucharze, a także Klubowych Mistrzostwach Świata. 59-latek bez wątpienia wykonał kawał dobrej roboty jako szkoleniowiec na Allianz Arena.