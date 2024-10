Walka o organizację finału Ligi Mistrzów. UEFA ma dwie kandydatury

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów logo

Stadion Olimpijski w Baku lub Metropolitano w Madrycie gospodarzem finału LM

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe na świecie. O uczestnictwie w turnieju marzy każdy klub, zawodnik oraz trener. Z kolei federacje piłkarskie regularnie biją się o prawo organizacji finałowego meczu, który przyciąga do miast kibiców z całego globu.

Już w pierwszej połowie przyszłego roku UEFA wybierze gospodarze finałowego meczu Ligi Mistrzów w 2027 roku. Początkowo prawo organizacji spotkania przypadło stadionowi San Siro w Mediolanie. Natomiast problemy z dostępnością areny spowodowały, że europejska federacja anulowała przydział meczu dla Stadio Giueseppe Meazza. Na organizację spotkania otwartą nowy przetarg, w którym zgłosiło się dwóch chętnych. O tym, gdzie odbędzie się finałowe starcie, dowiemy się w maju 2025 roku.

Jak przekazał portal TVP Sport, kandydatów do organizacji meczu jest dwóch. Pierwszy z nich to Azerbejdżan, który chce, aby spotkanie odbyło się na Stadionie Olimpijskim w Baku. Drugi to Hiszpania, która zgłosiła stadion Metropolitano, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywka Atletico Madryt. Warto przypomnieć, że na stadionie Los Colchoneros odbył się już finał Ligi Mistrzów w 2019 roku.

Finał Ligi Mistrzów kobiet w Polsce? UEFA bierze to pod uwagę

Co więcej, UEFA otrzymała również cztery kandydatury na organizację finału kobiecej Ligi Mistrzów w 2027 roku. W gronie chętnych znalazła się Polska. Decydujące starcie miałoby się odbyć w Warszawie. Rywalami naszej federacji w walce o organizację meczu jest Hiszpania (Barcelona), Szwajcaria (Bazylea) i Walia (Cardiff).