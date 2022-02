fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Chelsea FC zmierzy się we wtorek wieczorem w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Lille. Mecz odbędzie się na Stamford Bridge. W przeddzień tego starcia Thomas Tuchel nie szczędził pochwał w kierunku Thiago Silvy.

Bardzo ciekawie zapowiada się wtorkowa batalia Chelsea – Lille w Lidze Mistrzów

Przed angielsko-francuską batalią wypowiedział się Thomas Tuchel

Menedżer The Blues jest pod ogromnym wrażeniem dyspozycji Thiago Silvy

Tuchel zachwycony Thiago Silvą

Chelsea FC do potyczki z mistrzami Ligue 1 podejdzie w roli faworyta. Niemniej Lille ma nadzieję na sprawienie niespodzianki na obiekcie rywala. Na przeszkodzie francuskiej drużynie będzie starał się stawać przede wszystkim Thiago Silva.

Brazylijski defensor zna Lille jak mało kto w szeregach The Blues. Thiago Silva w przeszłości bronił barw Paris Saint-Germain, gdzie zresztą pracował także Thomas Tuchel. Niemiec wrócił pamięcią do tego czasu.

– Oczywiście okoliczności są inne, ponieważ Chelsea to inny klub niż PSG, gdzie obowiązują inne zasady, jest też inna atmosfera. Każdy klub ma swoją wyjątkową atomosferę – mówił Thomas Tuchel cytowany przez RMC Sport.

– Świetna atmosfera panowała w Paryżu, podobnie jest w Chelsea. W tej ekipie jest mentalność wygrywania. Chelsea chce być silna, opierając swoją grę na zawodnikach doświadczonych – kontynuował opiekun The Blues.

Jedną z kluczowych postaci londyńskiej drużyny jest Thiago Silva, który dołączył do Chelsea w styczniu 2021 roku. Mimo 37 lat piłkarz wciąż imponuje świetną dyspozycją.

– Thiago był bardzo odważny, podejmując decyzję o grze w Premier League w jego wieku. Zmienił tym samym całkowicie swoje życie, względem tego, co miało miejsce w Paryżu. To ogromna przyjemność być jego trenerem, bo na co dzień jest przykładem dla innych zawodników. Jest bardzo skromny, a jednocześnie wyjątkowy – stwierdził menedżer Chelsea.

Thiago Silva w tej kampanii wystąpił w 29 meczach. Strzelił w nich trzy gole, a ponadto zaliczył dwie asysty.

