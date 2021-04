Christian Pulisić i N’golo Kante powinni być do dyspozycji trenera Chelsea Thomasa Tuchela na pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów z FC Porto. Obaj zawodnicy zmagali się ostatnio z problemami zdrowotnymi, ale kontuzje, których się nabawili nie okazały się poważne.

Porto – Chelsea. Wracają kontuzjowani

Pulisić doznał urazu podczas sobotniego przegranego 2:5 meczu z West Bromwich Albion i musiał przedwcześnie opuścić plac gry. Z kolei Kante zmagał się z urazem, którego nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji Francji. Początkowo wydawało się, że będzie pauzował przez kilka najbliższych tygodni, ale okazało się, że może wrócić na boisko już na spotkanie z Porto. W kadrze znajdzie Chelsea się również Tammy Abraham.

– Są wystarczająco sprawni, aby znaleźć się w kadrze i się w niej znajdą. To dobra wiadomość. Christian opuścił boisko zanim mogło dojść do poważnej kontuzji. W przerwie spotkania powiedział, że jeżeli będzie grał dalej to może nabawić się kontuzji, więc zdecydowaliśmy się go zdjąć – powiedział Tuchel.

– Tammy będzie w kadrze, a N’Golo właśnie przeszedł badania i znajdzie się na ławce. Czuje się dobrze, wystarczająco komfortowo, aby móc usiąść na ławce – dodał niemieckiego szkoleniowiec The Blues.

Pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie FC Porto – Chelsea rozegrane zostanie na neutralnym terenie w Sewilli. Mecz zaplanowany jest na środę (7 kwietnia) na godzinę 21:00.

FC Porto Remis Chelsea 4.80 3.50 1.80 5.20 3.48 1.78 5.20 3.50 1.80 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 6. kwietnia 2021 16:01 .



