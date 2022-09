Pressfocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Christophe Galtier wypowiedział się przed wtorkowym hitem Ligi Mistrzów. Trener PSG na konferencji ocenił między innymi to jak prezentuje się Juventus.

PSG nie wygrało nigdy Ligi Mistrzów

Paryżanie w tym sezonie podejmą kolejną próbę zdobycia tego trofeum

Już w pierwszej kolejce czeka ich hitowy mecz z Juventusem

PSG włącza tryb Liga Mistrzów

Trudno nie odnieść wrażenia, że Christophe Galtier bardzo szybko zbudował z PSG maszynę do wygrywania. Na krajowym podwórku ma ona już 16 punktów (fotel lidera) i aż 24 strzelone gole. Weryfikacją dla paryżan będzie Liga Mistrzów, w której na początek zmierzą się u siebie z Juventusem. Co na temat turyńczyków powiedział szkoleniowiec mistrza Francji?

– Są zespołem z dużym doświadczeniem i trudno ich pokonać. Może w tej chwili mają trochę trudny czas, ale w pięciu meczach stracili tylko dwie bramki. Są dobrze zorganizowani i grają intensywnie, ciężko pracując w defensywie. Mają dobrych piłkarzy do gry w kontrataku, dlatego musimy być bardzo uważni. Jestem jednak przekonany, że jutro wyjdziemy aby zagrać dobry mecz i go wygrać. Musimy skupić się na naszej grze ofensywnej, gracze coraz lepiej rozumieją moje pomysły – powiedział francuski szkoleniowiec. Przyznał on, że dla każdego członka jego zespołu, wygranie Ligi Mistrzów to marzenia. PSG jeszcze nigdy nie dokonało tego wyczynu.

– Zauważyłem, że po wygranej z Nantes moim zawodnicy szybko skupili się na Juventusie. To rozgrywki, które każdy lubi i które są najważniejsze jeśli chodzi trofeum europejskie. Każdy z nas marzy o wygraniu Ligi Mistrzów. Każdy odpowiednio przygotował się do tego spotkania, czeka nas wielki mecz na otwarcie i mamy pewność siebie, by rozegrać dobre spotkanie. Zawodnicy odnajdują się dobrze w naszym systemie i mam nadzieję, że pokażą to we wtorek – rzekł Christophe Galtier.

