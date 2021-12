Trener Milanu liczył na więcej. “Błędy na tym poziomie są kosztowne”

PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan we wtorek pożegnał się z europejskimi pucharami. Rossoneri w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przegrali na San Siro 1:2 z Liverpoolem i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Trener Stefano Pioli nie ukrywa rozczarowania tym faktem, ale podkreśla, że taki wynik to efekt między innymi braku doświadczenia jego zespołu.

AC Milan we wtorek zakończył swoją przygodę z europejskimi pucharami w sezonie 2021/22

Rossoneri zajęli ostatnie miejsce w grupie B Ligi Mistrzów

Stefano Pioli po przegranym meczu z Liverpoolem zwracał uwagę między innymi na brak doświadczenia jego zespołu

Kosztowne błędy

We wtorkowym meczu grupy B AC Milan prowadził z Liverpoolem po trafieniu Fikayo Tomoriego, ale goście zdołali odwrócić losy rywalizacji. Jeszcze przed przerwa do wyrównania doprowadził Mohamed Salah, a w drugiej połowie bramkę na wagę wygranej zdobył Divock Origi.

– Zdawaliśmy sobie sprawę, że ta grupa jest niesamowicie trudna, podobnie jak to spotkanie, ale niestety nie byliśmy w stanie utrzymać wystarczająco wysokiego tempa. Popełniliśmy również zbyt wiele błędów, które na tym poziomie są kosztowne – mówił Stefano Pioli w pomeczowym wywiadzie dla Sky Sport Italia.

– Jest czego żałować, bo uważam, że zasłużyliśmy na więcej, szczególnie w meczach przeciwko Atletico Madryt i FC Porto u siebie. Ale to może się wydarzyć na tym poziomie tak niedoświadczonemu zespołowi jak nasz – kontynuował szkoleniowiec Milanu. – Wiedzieliśmy jacy przeciwnicy są w Europie, jakiej jakości i koncentracji wymagają, więc wyciągniemy z tego wnioski. Pozostanie w europejskich pucharach było naszym celem, ale postaramy się wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i nadal się rozwijać.

– W pewnych momentach mogliśmy spróbować gry długiej piłki górą pomijając linię pomocy, by jak najlepiej wykorzystać obecność Zlatana. Największym problemem moim zdaniem było jednak to, że zbyt często graliśmy raczej do tyłu niż do przodu. Na przykład przy drugiej bramce wycofaliśmy piłkę do tyłu, zapraszając ich do pressingu – dodał.

Po odpadnięciu z europejskich pucharów AC Milan może skupić się teraz na ligowej rywalizacji. Prowadzona przez Stefano Piolego drużyna, z 38 punktami na koncie, prowadzi obecnie w tabeli Serie A. W najbliższym ligowym meczu, który odbędzie się w sobotę, zmierzy się na wyjeździe z Udinese Calcio.

Zobacz także: Milan – Liverpool: The Reds wybili rywalom awans z głowy

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin